Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 1.000 ευρώ σε 60χρονη γιατί παράτησε σκύλο στο αυτοκίνητο μέσα στη ζέστη

Μια 60χρονη, στη Θεσσαλονίκη, παραβίασε τους κανόνες προστασίας ευζωίας και μεταχείρισης ζώου. Πρόστιμο και δικογραφία εις βάρος της.

Στη σύλληψη μιας 60χρονη που παράτησε τον σκύλο της στο αυτοκίνητο μέσα στη ζέστη προχώρησαν, χθες το μεσημέρι, στα Νέα Βρασνά του νομού Θεσσαλονίκης αστυνομικοί του Α.Τ. Βόλβης.

Η 60χρονη φέρεται πως εγκατέλειψε σε όχημα ιδιοκτησίας της για χρονικό διάστημα περίπου 15 λεπτών τον σκύλο, του οποίου είναι κηδεμόνας, χωρίς να υπάρχει κλιματισμός σε λειτουργία ή ανοιχτά παράθυρα, μη τηρώντας κανόνες προστασίας ευζωίας και μεταχείρισης του ζώου.

Της επιβλήθηκε προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ και σε βάρος της σχηματίστηκε σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.