Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Τούρκος καταζητούμενος από την Interpol

Στη σύλληψη ενός Τούρκου υπηκόου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από την Interpol προχώρησαν οι αρχές

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες, Δευτέρα (11/08) σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, υπήκοος Τουρκίας, διεθνώς διωκόμενος με ερυθρά αγγελία της Interpol.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων διακριβώθηκε ότι ο κατηγορούμενος 31χρονος Τούρκος, έχει καταδικαστεί από τις Αρχές της χώρας του για εμπόριο-προμήθεια ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών και αγορά, αποδοχή και κατοχή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών προς χρήση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο διωκόμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων. Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.