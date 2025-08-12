Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Τούρκος καταζητούμενος από την Interpol

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Τούρκος καταζητούμενος από την InterpolΔιαβάζεται σε 1'
Στη σύλληψη ενός Τούρκου υπηκόου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από την Interpol προχώρησαν οι αρχές
- 12 Αυγούστου 2025 11:27
Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες, Δευτέρα (11/08) σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, υπήκοος Τουρκίας, διεθνώς διωκόμενος με ερυθρά αγγελία της Interpol.
Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων διακριβώθηκε ότι ο κατηγορούμενος 31χρονος Τούρκος, έχει καταδικαστεί από τις Αρχές της χώρας του για εμπόριο-προμήθεια ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών και αγορά, αποδοχή και κατοχή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών προς χρήση.
Στο πλαίσιο αυτό, ο διωκόμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων. Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.