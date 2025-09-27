Θεσσαλονίκη: Στην πανεπιστημιακή κοινότητα οι νέες φοιτητικές εστίες και το νέο γυμναστήριο του ΔΙΠΑΕ

Στους φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προς χρήση παραδίδονται τα δωμάτια της φοιτητικής εστίας που δημιουργήθηκε στη Σίνδο.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην ξενοδοχειακή μονάδα που αγόρασε το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, στην περιοχή της Σίνδου, πλησίον της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των φοιτητών που δικαιούνται να διαμένουν στη φοιτητική εστία, σύμφωνα με τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι νέες φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου στη Σίνδο είναι δυναμικότητας 110 δωματίων, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι μονόκλινα. Τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα σύμφωνα με τις ανάγκες των σπουδαστών και διαθέτουν γραφεία, ντουλάπες, κουζίνα και μπάνιο.

Στην ακαδημαϊκή και τοπική κοινότητα της Σίνδου παραδίδεται και το σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη.

Το πανεπιστημιακό γυμναστήριο είναι δυναμικότητας 1.000 θεατών και δύναται να φιλοξενήσει ατομικά και ομαδικά αθλήματα τοπικών ομάδων και ακαδημιών.