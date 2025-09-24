Θλίψη στην Καβάλα: Πέθανε ξαφνικά η υπάλληλος καθαριότητας που είχε γίνει viral στο TikTok

Έφυγε από τη ζωή η 57χρονη πολύτεκνη μητέρα που εργαζόταν στην καθαριότητα του Δήμου Καβάλας και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στο TikTok.

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η Ελένη Καρασταμάτη, υπάλληλος καθαριότητας στον Δήμο Καβάλας, που έγινε γνωστή μέσα από το TikTok.

Τα βίντεο που την παρουσίαζε να εκφράζει την αφοσίωσή της στη δουλειά, την ενέργεια και τη θετική της στάση, είχε φτάσει τις 1,5 εκατομμύρια προβολές και είχε συγκινήσει το κοινό.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι της το πρωί της Τετάρτης (24/09) από συγγενικό της πρόσωπο, καθώς είχε λάβει άδεια, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Ελένη Καρασταμάτη εργαζόταν στο τμήμα καθαριότητας του Δήμου Καβάλας, ειδικότερα στην αποκομιδή των απορριμμάτων, ενώ ήταν μητέρα τεσσάρων παιδιών.