Τι πιστεύουν οι Έλληνες για τους πολέμους σε Παλαιστίνη και Ουκρανία

Demonstration organised by left wing organisations, in solidarity to the Palestinians, outside of the Israeli Embassy, in Athens, on October 9, 2023 / Διαδήλωση οργανωμένη από αριστερές οργανώσεις, σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους, έξω από την Ισραηλινή Πρεσβεία, στην Αθήνα, στις 9 Οκτωβρίου 2023 Sooc Menelaos Myrillas