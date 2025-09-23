Το Burger Fest επιστρέφει στο Παλιό Αμαξοστάσιο για ένα ακόμη τριήμερο γεμάτο γεύση και μουσική

Το Burger Fest, το μεγαλύτερο φεστιβάλ αφιερωμένο στο burger και θεσμός πλέον για την Αθήνα, έρχεται φέτος με την 11η διοργάνωσή του στο Παλιό Αμαξοστάσιο στο Γκάζι.

Το πρώτο τριήμερο (19–21 Σεπτεμβρίου) ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, γεμίζοντας την πόλη με γεύση, μουσική και γέλιο. Η συνέχεια έρχεται το δεύτερο Σαββατοκύριακο, 26–28 Σεπτεμβρίου, όπου οι επισκέπτες θα ζήσουν ξανά το απόλυτο combo διασκέδασης με burgers, συναυλίες και ξεχωριστές εμπειρίες.

Το απόλυτο line-up γεύσης

Στο Burger Fest, ο πρωταγωνιστής είναι ένας: το burger. Burger houses από την Αθήνα και πέρα φέρνουν signature δημιουργίες αποκλειστικά για το φεστιβάλ, από viral classics μέχρι νέες συνταγές-έκπληξη.

Συμμετέχουν τα: Burger Disco Club, Caprus, Comet, Gordo Eats, Hippy Joe, Hobos Street Grill, Layers, Manito, ΟΦSΕΤ Smoker, Pax Burgers, Stack Athens, Tasty Stories, συνθέτοντας ένα μοναδικό γευστικό line-up με smash attitude, street gourmet χαρακτήρα και διεθνή twists.

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα του φεστιβάλ θα απονεμηθεί και το Best Burger Award, αναδεικνύοντας την κορυφαία επιλογή της χρονιάς.

Γλυκές στάσεις & cocktails

Η εμπειρία του ολοκληρώνεται με προτάσεις που θα συνοδεύουν τον πρωταγωνιστή του φεστιβάλ, το burger, για κάθε γούστο. Έτσι, το Sugar Rush φέρνει cookies, παγωτό σε 12 γεύσεις και βάσκικο cheesecake σε τρεις εκδοχές, ενώ το Λοσάντζελε all day bar φροντίζει για cocktails το βράδυ.

Συναυλίες & stand-up comedy

Η μουσική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Burger Fest και φέτος το φεστιβάλ παρουσιάζει ένα line-up που ενώνει διαφορετικά ακούσματα και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής σκηνής. Με εμφανίσεις που υπόσχονται ένταση και ατμόσφαιρα, το Παλιό Αμαξοστάσιο θα ζήσει τρεις ακόμη ημέρες γεμάτες ρυθμό και ενέργεια.

Το πρώτο τριήμερο φιλοξένησε τους Πάνο Μουζουράκη, Rous, Locomondo, Γιώργο Παπαγεωργίου & Polkar, Onirama, ενώ ο Κώστας Μαλιάτσης πρόσθεσε τις δικές του νότες χιούμορ με ένα stand-up act που χάρισε άφθονο γέλιο στο κοινό.

Η συνέχεια έρχεται το ερχόμενο τριήμερο (26–28 Σεπτεμβρίου), οπότε και Marseaux, Papazó, Χατζηφραγκέτα, Selini, Σκιαδαρέσες και Χαρά υπόσχονται live γεμάτα ένταση, ατμόσφαιρα γιορτής και μουσική που θα ολοκληρώσει μουσικά τον μοναδικό αυτόν θεσμό, με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.

Δραστηριότητες και δώρα για όλους

Πέρα από γεύση και μουσική, το Burger Fest | Vol. 11 προσφέρει δραστηριότητες και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν και δώρα-έκπληξη.

Πληροφορίες

Burger Fest | Vol. 11

26–28 Σεπτεμβρίου

Παλιό Αμαξοστάσιο, Γκάζι

Γενική είσοδος με μπύρα ή αναψυκτικό: από 7€

Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 6 ετών

Κλείστε το εισιτήριο σας Εδώ

Περισσότερες πληροφορίες: burgerfest.gr

Βρείτε το Burger Fest και στα social media: Facebook, Instagram, TikTok