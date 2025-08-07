Το Τζόκερ μοιράζει απόψε ένα από τα μεγαλύτερα ποσά

Έπειτα από δεκάδες σερί κληρώσεις χωρίς μεγάλο νικητή, απόψε το Τζόκερ μοιράζει ποσό άνω των 22 εκατ. ευρώ.

Πραγματοποιείται, το βράδυ της Πέμπτης (8/7), η κλήρωση του Τζόκερ, η οποία μοιράζει πάνω από 22 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία (ένα από τα μεγαλύτερα ποσά), έπειτα από δεκάδες σερί τζακ ποτ.

Επίσης, όπως σε κάθε κλήρωση, από 100.000 ευρώ θα κερδίσουν όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν στο κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

Τζόκερ: Πώς καταβάλλονται τα κέρδη

Στην πρώτη κατηγορία, το ποσό του τζακ ποτ στο Τζόκερ μοιράζεται ισόποσα μεταξύ των νικητών, όπως ακριβώς και σήμερα. Στη δεύτερη κατηγορία, το έπαθλο ανά νικητή ορίζεται πλέον στα €100.000 (μικτά) σε κάθε κλήρωση. Το ανώτατο όριο καταβολής για το έπαθλο της δεύτερης κατηγορίας ορίζεται στα €2 εκατ. (μικτά).

Αν προκύψουν μέχρι 20 νικητές στη δεύτερη κατηγορία, τότε ο κάθε ένας από αυτούς θα λάβει ως έπαθλο το ποσό των €100.000, αλλά αν προκύψουν περισσότεροι από 20 νικητές, το συνολικό έπαθλο των €2 εκατ., θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, αν προκύψουν 25 νικητές, θα λάβει ο καθένας €80.000 (μικτά) αντί για €100.000.

Ποιες είναι οι αλλαγές στις κατηγορίες κερδών λόγω και της αύξησης της τιμής της στήλης

Στην πρώτη κατηγορία (5+1 σωστές προβλέψεις), το ελάχιστο ποσό τζακ ποτ θα ξεκινά πλέον από το €1 εκατ. (μικτά) αντί για €600.000, όπως ισχύει. Στη δεύτερη κατηγορία (5 σωστές προβλέψεις), το έπαθλο θα είναι πλέον σταθερό και θα ανέρχεται σε €100.000 (μικτά) ανά νικητή σε κάθε κλήρωση (με ανώτατο όριο καταβολής τα €2 εκατ. ευρώ συνολικά για τους νικητές της κατηγορίας).

Οι κληρώσεις του Τζόκερ διεξάγονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή.