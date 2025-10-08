Τον Νοέμβριο στα Γιαννιτσά η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών, θα λάβει χώρα η εκδίκαση της υπόθεσης του δυστυχήματος στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, όπου έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος.

Για τις 20 Νοεμβρίου 2025 προσδιορίστηκε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Γιαννιτσών η δίκη για την υπόθεση του δυστυχήματος στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, όπου, πέρσι τον Αύγουστο, έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος.

Στο εδώλιο του Κακουργιοδικείου θα καθίσουν τέσσερα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από κοινού, ή απλή συνέργεια στην πράξη αυτή.

Πιο συγκεκριμένα, κατηγορούμενοι είναι ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, η σύζυγός του (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης), ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού με την ονομασία “crazy dance” και ο μηχανολόγος- μηχανικός που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας τού μηχανήματος (ο τελευταίος για απλή συνέργεια), όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι παραπάνω είχαν παραπεμφθεί σε δίκη με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πολυγύρου. Μετά τις απολογίες τους πέρσι το Δεκέμβριο στην ανακρίτρια είχε αποφασιστεί η προφυλάκιση τού ιδιοκτήτη του λούνα παρκ, ενώ οι υπόλοιποι τρεις είχαν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, με δεύτερη δικογραφία που αφορά το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος (και κατά περίπτωση της απλής συνέργειας και ηθικής αυτουργίας στην πράξη αυτή), η (έκπτωτη) δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο αντιδήμαρχοι (αρμόδιοι για τις αδειοδοτήσεις), δύο δημοτικοί υπάλληλοι (ανάμεσά τους ο προϊστάμενος αδειοδοτήσεων του δήμου), δύο μηχανικοί και ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ.

Η συγκεκριμένη δίκη προσδιορίστηκε να γίνει στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, λόγω ειδικής δωσιδικίας στο πρόσωπο της δημάρχου και μίας αντιδημάρχου.