Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ

Ένας 27χρονος έχασε τη ζωή του στα Χανιά, όταν το όχημα που οδηγούσε, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Με αίμα βάφτηκε για μία ακόμα φορά η άσφαλτος της Κρήτης, καθώς ένας νέος άνθρωπος άφησε την τελευταία του πνοή σε θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά, το πρωί της Πέμπτης (14/08).

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, το δυστύχημα συνέβη σήμερα στις 7:00 περίπου το πρωί, όταν ένας 27χρονος, την ώρα που κινούνταν με το αυτοκίνητό του στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Ταυρωνίτη, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να ανατραπεί.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής με πέντε άνδρες καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες διαπίστωσαν πως ο άτυχος νεαρός δεν είχε τις αισθήσεις του και ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ για να τον επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς δυστυχώς κάποιο αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η Τροχαία ΒΟΑΚ ερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.