Τραγωδία στη Σαντορίνη: 4χρονο παιδί πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου

Στη Σαντορίνη, ένα 4χρονο παιδί πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου, καθώς διέφυγε της προσοχής των γονιών του.

Τραγωδία σημειώθηκε στη Σαντορίνη, όπου ένα 4χρονο παιδί βρήκε τραγικό θάνατο σε πισίνα ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, το παιδί διέφυγε της προσοχής των γονιών του, τουριστών από την Ινδία, και έπεσε στην πισίνα.

Παρά τις προσπάθειες επαναφοράς του στο νοσοκομείο, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ήταν αργά.

Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρχές.