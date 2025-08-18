Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: Απανθρακώθηκαν 3 άτομα μετά από σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ

Ακόμη ένα τροχαίο δυστύχημα, αυτή τη φορά στην Εγνατία Οδό, όπου έχασαν τη ζωή του τρία άτομα μετά από σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ.

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, το μεσημέρι της Δευτέρας (18/8), στην Εγνατία Οδό Ξάνθης – Κομοτηνής, στο ύψος των διοδίων του Ιάσμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το kavalanews.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα φορτηγό συγκρούστηκε με δύο οχήματα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Η φωτιά τύλιξε τα αυτοκίνητα, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο τριών ανθρώπων.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και περιμετρικά της Εγνατίας Οδού, σε αγροτική έκταση. Σοκαρισμένοι οδηγοί που περνούσαν από το σημείο σταμάτησαν για να δουν τι είχε συμβεί, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Έκλεισε το ένα ρεύμα της Εγνατίας Οδού

“Λόγω τροχαίου ατυχήματος στην Εγνατία οδό Ιάσμου – Ξάνθης, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα Κομοτηνής – Ξάνθης και θα διεξάγεται μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής – Πόρτο Λάγους – Ξάνθης.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν τις οδηγίες των ρυθμιστών τροχονόμων”, αναφέρει η Τροχαία.