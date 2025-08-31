Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρός 28χρονος σε τροχαίο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας υπό άγνωστες μέχρι στιγμής αιτία εξετράπη της πορείας του, έσπασε το στηθαίο και κατέληξε στο χωράφι.

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (31/08) στο 2o χλμ, της εθνικής οδού Κοζάνης – Λάρισας με θύμα έναν 28χρονο οδηγό.

Στο σημείο έσπευσαν δυο πυροσβεστικά οχήματα και κλιμάκιο της Τροχαίας. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό από το όχημα, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του.