Τραγωδία στην Πιερία: 9χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο

Τροχαίο δυστύχημα συνέβη πριν από λίγο στην Πιερία, με ένα εννιάχρονο κορίτσι να χάνει τη ζωή του.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το τροχαίο έγινε στο 8ο χιλιόμετρο Κατερίνης – Δίου. Το αυτοκίνητο οδηγούσε μια 35χρονη μητέρα, γερμανικής υπηκοότητας, με τα δύο της κορίτσια, 9 και 11 ετών να επιβαίνουν επίσης στο όχημα. Για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής λόγο βγήκε από τον δρόμο και προσέκρουσε σε δέντρο.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των ατόμων.

Από το όχημα ανασύρθηκε νεκρό το 9χρονο κοριτσάκι, ενώ η αδερφή της, 11 χρονών, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου νοσηλεύεται σε βαριά κατάσταση.

Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται και η 35χρονη μητέρα, πιο ελαφρά τραυματισμένη. Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί η Τροχαία Κατερίνης.