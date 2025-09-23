Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 20χρονος φοιτητής που έπεσε σε φωταγωγό

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 20χρονος φοιτητής στο Βόλο όταν τζάμι φωταγωγού υποχώρησε, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό.

Συγκλονίζει την τοπική κοινωνία του Βόλου η είδηση για τον θάνατο ενός 21χρονου, ο οποίος έπεσε σε φωταγωγό από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε, σύμφωνα με το gegonota.news, στις 4 τα ξημερώματα και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η μοιραία πτώση.

Ο άτυχος νέος, ο οποίος ήταν φοιτητής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Αθηνών, φέρεται να βρισκόταν στην ταράτσα της πολυκατοικίας μαζί με έναν φίλο του, όταν πάτησε σε τζάμι φωταγωγού, αυτό υποχώρησε και έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του.

Στο Νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε εκτυλίχθηκαν οδυνηρές σκηνές με τους γονείς του να μην μπορούν να πιστέψουν ότι ο γιος τους δεν είναι πια στην ζωή. Τα αίτια της πτώσης διερευνώνται από την αστυνομία, η οποία έχει αποκλείσει, πάντως, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Καθοριστική θα είναι η κατάθεση που θα κληθεί να δώσει ο φίλος του 20χρονου που φέρεται να ήταν μαζί του.