Τρίπολη: Πολλαπλά τραύματα σε πρόσωπο και λαιμό είχε ο 12χρονος που μαχαιρώθηκε από συμμαθητή του

Η κατάσταση της υγείας του 12χρονου μαθητή που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από 13χρονο συμμαθητή του στην Τρίπολη.

Εντός της ημέρας αναμένεται να βγει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων “Αγία Σοφία” και να μεταφερθεί στη Νευροχειρουργική Κλινική, ο 12χρονος που έπεσε θύμα επίθεσης με μαχαίρι από 13χρονο συμμαθητή του στην Τρίπολη.

Η εικόνα του, όπως ανέφερε η ΕΡΤ επικαλούμενη τους γιατρούς του είναι καλύτερη, αυτό όμως που τους ανησυχεί είναι ένα χτύπημα στο μάτι του παιδιού, το οποίο έχει περιορίσει την όρασή του.

Το χρονικό

Το μεσημέρι της Τετάρτης, οι ανήλικοι, περίπου 200 μέτρα μακριά από Γυμνάσιο της περιοχής, επιτέθηκαν ο ένας στον άλλον με μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας μαχαίρωσε τον άλλον στο χέρι και ο άλλος που τον αφόπλισε τον μαχαίρωσε στον λαιμό και την πλάτη.

Μετά το επεισόδιο, και τα δύο παιδιά είχαν μεταφερθεί στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Η κατάσταση του 13χρονου δεν κρίθηκε σοβαρή καθώς είχε χτυπήματα στο χέρι ενώ η εικόνα του 12χρονου ήταν πολύ πιο σοβαρή, με πολλαπλά τραύματα και χτυπήματα σε ολόκληρο το πρόσωπο και τον λαιμό και σοβαρά αιματώματα, γι’ αυτό κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στην Αθήνα και το “Παίδων”.

Η αφορμή του αιματηρού επεισοδίου ήταν ασήμαντη. Όπως έχει γίνει γνωστό, ο ένας είπε προσβλητικά λόγια για μια φίλη του άλλου ακολούθησε λογομαχία και γρήγορα η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου.

Βίντεο ντοκουμέντο από το συμβάν

Ο τηλεοπτικός σταθμός STAR έφερε στη δημοσιότητα βίντεο από το συμβάν, όπου εικονίζεται ο 13χρονος να κυνηγάει τον δεύτερο ανήλικο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα τον τραυματίζει με το μαχαίρι. Στο βίντεο ακούγεται το τραυματισμένο παιδί να φωνάζει: “Βοήθεια! Τι κάνεις;”.