Τροχαίο δυστύχημα σε τούνελ της Ποσειδώνος – Νεκρός οδηγός ΙΧ

Ένας άνδρας έχασε την ζωή του σε τούνελ της Λεωφόρου Ποσειδώνος, όταν το όχημα που οδηγούσε προσέκρουσε στον τοίχο.

Tροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, το μεσημέρι της Κυριακής (10/8), σε τούνελ της λεωφόρου Ποσειδώνος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε στον τοίχο του τούνελ.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομία καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Λόγω του τροχαίου σημειώνονται αυτή την ώρα σημαντικές καθυστερήσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.