Τροχαίο στην Κηφισίας: ΙΧ προσέκρουσε σε φανάρι – Δύο τραυματίες

Ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε πάνω σε φανάρι στην Κηφισίας, το μεσημέρι της Κυριακής.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (05/10) στην Κηφισίας, με ΙΧ να πέφτει σε νησίδα και να γκρεμίζει φωτεινό σηματοδότη.

Το ατύχημα έγινε στο ρεύμα προς Αθήνα, στη συμβολή με την οδό Αριστοτέλους. Ο ηλικιωμένος οδηγός (94 ετών) και η σύζυγός του, διακομίστηκαν στο Γεννηματάς ενώ ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ο ηλικιωμένος να εμφάνισε ξαφνικά πρόβλημα υγείας, με συνέπεια να χάσει τις αισθήσεις του και τον έλεγχο του οχήματος.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της Τροχαίας ενώ προσωπικό της Περιφέρειας φροντίζει για τον φωτεινό σηματοδότη.