Τροχαίο στον Πειραιά: Λεωφορείο συγκρούστηκε με τραμ – 30 ελαφρά τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στον Πειραιά όταν τραμ προσέκρουσε σε λεωφορείο επί της οδού Μικράς Ασίας πριν την έξοδο για Γρηγορίου Λαμπράκη.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι από τη σύγκρουση υπάρχουν 30 άνθρωποι που είναι ελαφρά τραυματισμένοι. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της διαλογής 15 εξ αυτών από το ΕΚΑΒ.

Οι περισσότεροι θα διακομιστούν στο Θριάσειο και αν αυξηθεί ο αριθμός μπορεί να διακομιστούν και σε άλλα νοσοκομεία της Αττικής.

Συνολικά στο σημείο βρίσκονται έξι ασθενοφόρα και μία κινητή ιατρική μονάδα, ενώ οι δυνάμεις της Τροχαίας συνδράμουν στη μεταφορά των τραυματιών στα νοσοκομεία.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση παραμένουν αδιευκρίνιστες.

«Το λεωφορείο είχε κάνει μόλις στάση, δεν πρόλαβε να κλείσει τις πόρτες του οπότε ήρθε απλά από πίσω με φόρα το τραμ. Τραντάχτηκα, κάποιοι έπεσαν κάτω. Εγώ ευτυχώς δεν χτύπησα σοβαρά. Η αλήθεια είναι ότι ήταν επικίνδυνο, υπήρχαν και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που είχαν θέμα με τους αυχένες τους» δήλωσε μία επιβάτηδα.

Δείτε τη μαρτυρία της:

Η ανακοίνωση της ΟΣΥ ΑΕ:

«Η ΟΣΥ ΑΕ σχετικά με το συμβάν επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά κατά το οποίο τραμ προσέκρουσε σε σταθμευμένο λεωφορείο την ώρα που αποβίβαζε επιβάτες σε στάση, ενημερώνει ότι παρακολουθεί το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έχει κληθεί η αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση».

Δείτε εικόνες από το σημείο:

Σύγκρουση αστικού λεωφορείου του ΟΑΣΑ με συρμό του τράμ στον Πειραιά EUROKINISSI @ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ