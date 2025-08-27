Βασιλίσσης Όλγας: Το χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή της – Τι αλλάζει για οδηγούς και πεζούς

Εντός του φθινοπώρου η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργική για πεζούς, τραμ και οχήματα. Τι προβλέπει το τελικό σχέδιο ανάπλασης.

Έπειτα από πέντε χρόνια έργων και καθυστερήσεων, η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας στην καρδιά της Αθήνας οδεύει προς ολοκλήρωση.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από τον Δήμο Αθηναίων, το έργο θα παραδοθεί στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου 2025, με στόχο την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού.

Όπως τόνισε στην ΕΡΤ, ο αντιδήμαρχος Υποδομών του δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικόγιαννης, αν όλα προχωρήσουν χωρίς νέα εμπόδια, η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας θα είναι πλήρως λειτουργική για πεζούς, τραμ και οχήματα εντός του φθινοπώρου.

Βασιλίσσης Όλγας: Από την πεζοδρόμηση για τον “Μεγάλο Περίπατο” σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας

Το έργο ξεκίνησε το 2020, επί δημαρχίας Κώστα Μπακογιάννη, με σκοπό να πεζοδρομηθεί πλήρως ο δρόμος. Ωστόσο, ύστερα από αντιδράσεις, καθυστερήσεις και αλλαγές στη δημοτική διοίκηση, το τελικό σχέδιο προβλέπει:

Δρόμο ήπιας κυκλοφορίας για οχήματα με χαμηλή ταχύτητα.

Διαπλατυσμένα πεζοδρόμια για πεζούς, ποδήλατα και αθλούμενους

Επανέναρξη λειτουργίας του τραμ στο κεντρικό τμήμα της Όλγας

Πρόβλεψη για στοχευμένη κυκλοφορία προς Πλάκα, Παγκράτι και Μετς.

Σημειώνεται πως η ανάπλαση της Όλγας είναι μέρος ενός ευρύτερου πλέγματος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Αναστροφή στην Αμαλίας στο ύψος της Όλγας

Παρεμβάσεις στη λεωφόρο Αθανασίου Διάκου

Επικαιροποιημένη χρήση υπαρχόντων οδοστρωμάτων χωρίς νέα τροποποίηση μελέτης

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Υποδομών του Δήμου Αθηναίων οι αλλαγές αναμένεται να μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά 25%, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής.