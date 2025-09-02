Βίντεο ντοκουμέντο από τροχαίο στον Λαγανά – Σε σοβαρή κατάσταση 19χρονος οδηγός μηχανής

Βίντεο ντοκουμέντο από τροχαίο στον Λαγανά – Σε σοβαρή κατάσταση 19χρονος οδηγός μηχανήςΔιαβάζεται σε 1'
Με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται ο 19χρονος οδηγός μιας μηχανής μετά τη σύγκρουσή του με ΙΧ όχημα στον Λαγανά στη Ζάκυνθο.
- 02 Σεπτεμβρίου 2025 17:43
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (01/09) στον Λαγανά στη Ζάκυνθο όταν μηχανή συγκρούστηκε με όχημα τύπου βαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά ο 19χρονος οδηγός της.
Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το NEWS 24/7, το τροχαίο σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 15:00 όταν η μηχανή με δύο αναβάτες έπεσε πάνω σε όχημα τύπου βαν. Ο συναναβάτης κατάφερε να σηκωθεί χωρίς εμφανή τραύματα, ο νεαρός οδηγός ωστόσο πέφτει στο έδαφος, με περαστικούς να συγκεντρώνονται στο σημείο για να βοηθήσουν.
Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο του NEWS 24/7:
Ο 19χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου