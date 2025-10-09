Βύρωνας: Εμπρηστική επίθεση σε αυτοκίνητα αντιπροσωπείας

Εμπρηστική επίθεση με φθορές σε ένα αυτοκίνητο σε αντιπροσωπεία στην οδό Καρέα στο Βύρωνα.

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης από αγνώστους έγινε αντιπροσωπεία αυτοκίνητων της «MG» επί της Λ. Καρέα, στον Βύρωνα, τα ξημερώματα της Πέμπτης (9/10).

Άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό αποτελούμενο από σπίρτα, «φιδάκι» και μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό και προκάλεσαν φωτιά σε αυτοκίνητο της αντιπροσωπείας, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του και την πρόκληση ζημιών σε παρακείμενα σταθμευμένο όχημα της εταιρείας.

Η φωτιά κατεσβέσθη από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, ενώ την έρευνα έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια.