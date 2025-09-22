Βοιωτία: Καταθέσεις τοποθετούν την εξαφάνισή της ηλικιωμένης πριν από πέντε χρόνια

Απαντήσεις από την Ιατροδικαστική αναμένουν οι Αρχές για τον χρόνο θανάτου της ηλικιωμένης. Τι λέει ο γιος της συλληφθείσας.

Εν αναμονή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λαμίας βρίσκονται οι Αρχές τόσο για τον προσδιορισμό των αιτιών θανάτου, αν αυτό είναι εφικτό, όσο και για τον ακριβέστερο χρόνο θανάτου της ηλικιωμένης, καθώς η 62χρονη συλληφθείσα κόρη της μπορεί να τοποθετεί τον θάνατό της το 2023 από παθολογικά αίτια, αλλά δεν έχει προσδιορίσει πότε ακριβώς.

Υπάρχουν εντωμεταξύ αναφορές και καταθέσεις στις Αρχές, πως τα ίχνη της μητέρας της είχαν χαθεί από το χωριό Κλειδί, που διέμεναν, ακόμη και πέντε χρόνια. Ο εγγονός της και γιος της συλληφθείσας που ζει στην Κρήτη ανέφερε στους αστυνομικούς πως είχε να δει και να ακούσει νέα της γιαγιάς του τουλάχιστον 4-5 χρόνια. Όλα αυτά πρέπει να διαπιστωθούν για να διαπιστωθεί και το εύρος των παράνομων πράξεων της κατηγορούμενης.

Η ίδια δεν συνεργάζεται ιδιαίτερα με τις Αρχές και εμφανίζεται ως ιδιόρρυθμος χαρακτήρας, που αναρωτιέται περισσότερο για το πως εμφανίζουν την είδηση τα ΜΜΕ. Για εκείνη υπάρχει και πλήθος παραπόνων από κατοίκους και υπαλλήλους του ΚΕΠ Οινοφύτων, καθώς φαίνεται πως και εκεί δημιουργούσε πολλά προβλήματα στους υφισταμένους της και γενικά εμφάνιζε έναν ιδιόρρυθμο και ανισόρροπο χαρακτήρα.

Όλα ξεκίνησαν, μετά από ανώνυμη καταγγελία στην Εισαγγελία Θηβών ότι είχε εξαφανιστεί η μητέρα της και κατόπιν εισαγγελικής εντολής, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στην 62χρονη και στην οικία της όπου τους είπε πως έλειπε και να επιστρέψουν την επόμενη ημέρα, όπου μάλιστα τους εμφάνισε μία γειτόνισσά με άνοια ως την μητέρα της.

Οι αστυνομικοί δεν πείστηκαν από τις εξηγήσεις της, ρώτησαν και γείτονες διαπιστώνοντας πως αυτή η ηλικιωμένη δεν είχε καμία σχέση με την αγνοούμενη μητέρα της και έτσι προχώρησαν στην σύλληψή της.

Ανακρινόμενη η συλληφθείσα ομολόγησε τις πράξεις της, που τις απέδωσε στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε και υπέδειξε στη συνέχεια στους αστυνομικούς το σημείο που είχε θάψει την μητέρα της, στον στάβλο έξω από την οικία τους με την βοήθεια ενός Αλβανού με μόνο γνωστό του μικρό του όνομα που ήταν «Γιάννης» και είναι άφαντος.

Πραγματοποιήθηκε εκταφή και εντοπίστηκε ο σκελετός της μητέρας της τυλιγμένος με κλινοσκεπάσματα. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για «Μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού», «Ψευδή κατάθεση», «Ανθρωποκτονία από αμέλεια» και «Απάτη», με την έρευνα βεβαίως να συνεχίζεται.