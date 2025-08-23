Βόλος: Συνελήφθη ανήλικος που παρέσυρε με μηχανή και εγκατέλειψε 8χρονο

Χειροπέδες σε έναν 14χρονο και τον πατέρα του πέρασε το Τμήμα Τροχαίας Βόλου για παράσυρση και εγκατάλειψη ενός 8χρονου παιδιού.

Στην άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης τραυματισμού 8χρονου μετά από παράσυρσή του από δίκυκλο και εγκατάλειψη προχώρησε το Τμήμα Τροχαίας Βόλου.

Το ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (21/8), στην περιοχή Φυτόκος Ν. Ιωνίας, έξω από το σπίτι του ανήλικου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, το παιδί έβγαινε από το σπίτι για να παίξει στη γειτονιά, όταν στις 10 το βράδυ, παρασύρθηκε από δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί και τον εγκατέλειψαν αβοήθητο.

Ο ένας αποχώρησε από το σημείο πεζός, ενώ ο δεύτερος απομακρύνθηκε με το μηχανάκι, σύμφωνα με πληροφορίες.

Πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ παρείχε επί τόπου πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακόμισε τον ανήλικο στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου απ’ όπου κρίθηκε σκόπιμη η μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για καλύτερη διερεύνηση της κατάστασής του.

Το Τμήμα Τροχαίας Βόλου ξεκίνησε άμεσα τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του υπαίτιου οδηγού. Μετά από συλλογή στοιχείων χθες το πρωί αστυνομικοί της Τροχαίας Βόλου πέρασαν το κατώφλι της οικίας του, διαπιστώνοντας πως ο οδηγός ήταν ηλικίας μόλις 14 ετών.

Ο πατέρας του φέρεται να δήλωσε ότι είχε το μηχανάκι του στο σπίτι και το παιδί το πήρε χωρίς την άδειά του.

Το Τμήμα Τροχαίας Βόλου συνέλαβε τόσο τον ανήλικο όσο και τον πατέρα του για παραμέληση εποπτείας ανήλικου.

Χθες το μεσημέρι οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Βόλου και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της προανάκρισης.