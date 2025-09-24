Βόλος: Τι έδειξε η νεκροψία του 21χρονου που έπεσε σε φωταγωγό

Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του 21χρονου σε φωταγωγό στον Βόλο. Τι αποκάλυψε η νεκροψία – νεκροτομή.

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί ο Βόλος από τον χαμό του 21χρονου Ιάσονα, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο τα ξημερώματα της Τρίτης (23/09) πέφτοντας στο κενό σε φωταγωγό πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης.

Όπως προκύπτει από το πόρισμα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας, μοιραίες για τη ζωή του 21χρονου Βολιώτη στάθηκαν οι βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του νεαρού φοιτητή καθώς παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα γύρω από το τι προηγήθηκε της τραγωδίας.

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, την ώρα του δυστυχήματος ο άτυχος 21χρονος έτρεχε να ανεβεί στο ταρατσάκι του πλυσταριού.

Γείτονες από τους απέναντι ορόφους φώναζαν να απομακρυνθεί εκείνος και οι φίλοι του, γιατί ενοχλούνταν από τη φασαρία. Οι δύο φίλοι του που γνώριζαν το μέρος έτρεξαν να φύγουν από τις σκάλες. Εκείνος δεν γνώριζε την πολυκατοικία και έτρεξε προς το ταρατσάκι.

Για να ανεβεί έπρεπε είτε να έχει συρόμενη σκάλα είτε να πατήσει πάνω στο πλέξιγκλας και δυστυχώς ανεβαίνοντας σε αυτό, το πλαστικό υποχώρησε, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό.

Επί 40 λεπτά μετά το τραγικό δυστύχημα οι φίλοι του τον αναζητούσαν. Μη μπορώντας να τον βρουν στην πολυκατοικία ανέβηκαν ξανά στην ταράτσα. Τελικά είδαν το σπασμένο πλεξιγλας και τον είδαν από ψηλά μέσα στον φωταγωγό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λαμβάνονται εκ νέου καταθέσεις από ενοίκους προκειμένου να διαπιστωθεί τι ήταν αυτό που έκανε τους νεαρούς να αποχωρήσουν αιφνίδια από την ταράτσα.