Βόλβη: 62χρονος είχε αποψιλώσει ολόκληρη πλαγιά – Η εμπλοκή του σε θανάσιμο τραυματισμό εργάτη

Συνελήφθη 62χρονος για παράνομη υλοτομία στην Βόλβη. Είχε προκαλέσει πριν τρία χρόνια τον θανάσιμο τραυματισμό εργάτη.

Η έρευνα και οι συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, οδήγησε στη σύλληψη διωκόμενου ατόμου.

Πρόκειται για 62χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Θεσσαλονίκης, για παράνομη υλοτομία-μεταφορά κακουργηματικού χαρακτήρα και παράβαση του Νόμου για την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομίας.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες, με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας και του Γραφείου μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, εντοπίσθηκε ο 62χρονος και συνελήφθη στην οικία του σε περιοχή του Δήμου Βόλβης.

Υπενθυμίζεται ότι ο συλληφθείς στις 16 ΣΕίχε προκαλέσει πριν τρία χρόνια τον θανάσιμο τραυματισμό εργάτηεπτεμβρίου κατελήφθη επ’ αυτοφώρω από κοινού με 65χρονο συνεργό του, ο οποίος συνελήφθη, να προβαίνουν σε παράνομη και ανεξέλεγκτη υλοτόμηση με σκοπό την εμπορία ξυλείας, με αποτέλεσμα την αποψίλωση της πλαγιάς του βουνού σε μεγάλη έκταση, την οικολογική καταστροφή και υποβάθμιση του δασικού περιβάλλοντος.

Σε έρευνα της οικίας του 62χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, 6 ανταλλακτικές αλυσίδες αλυσοπρίονου που χρησιμοποιούσαν για την παράνομη υλοτομία, 5 φακοί κεφαλής για χρήση κατά τις νυχτερινές ώρες και ένας πλήρης ανιχνευτής μετάλλων, χωρίς άδεια κατοχής από την αρμόδια Αρχή. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.

Ο συλληφθείς είναι το ίδιο άτομο που τον Νοέμβριο του 2022 είχε συλληφθεί για τον θανάσιμο τραυματισμό ενός Αλβανού εργάτη που είχε πάει στο δάσος, στα Κερδύλια όρη, για υλοτομία μαζί του.

Τότε ο δράστης είχε τραυματιστεί από το αλυσοπρίονο και όπως το πέταξε εν λειτουργία βρήκε στον μηρό τον άτυχο εργάτη και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Ο συλληφθείς παράτησε το θύμα αιμόφυρτο στο σημείο και διέφυγε με την βοήθεια του γιου του, ενώ πέταξε και το κινητό του θύματος στο δάσος, για τον οποίο στη συνέχεια έγινε και δήλωση εξαφάνισης, μέχρι που βρέθηκε η σορός του.