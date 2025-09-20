Χαλκίδα: Αντιδρούν οι κάτοικοι για το κλείσιμο της Υψηλής Γέφυρας – Τι ζητούν

Για αποκλεισμό της περιοχής κάνουν λόγο οι κάτοικοι της Χαλκίδας και της Εύβοιας συνολικά, καθώς η Υψηλή Γέφυρα πρόκειται να κλείσει τον Οκτώβριο για εργασίες.

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στους κατοίκους της Χαλκίδας και της Εύβοιας η απόφαση να κλείσει τον Οκτώβριο η Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας, προκειμένου να γίνουν έργα συντήρησης και αποκατάστασης.

Αν και το έργο κρίνεται απολύτως αναγκαίο για λόγους ασφάλειας, η αναστολή της κυκλοφορίας έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία, καθώς η γέφυρα αποτελεί τον βασικό οδικό άξονα που συνδέει τη Χαλκίδα – και την Εύβοια συνολικά – με την υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα.

Οι οδηγοί εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια, προειδοποιώντας ότι το κλείσιμο της γέφυρας θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις καθημερινές μετακινήσεις, ιδίως για όσους εργάζονται ή ταξιδεύουν συχνά από και προς την Αθήνα.

Παράλληλα, οι κάτοικοι κάνουν λόγο για «αποκλεισμό» της περιοχής και ζητούν από τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε λύσεις είτε με την εξεύρεση εναλλακτικών διαδρομών είτε με μέτρα που θα διευκολύνουν τη μετακίνηση.

Οι εναλλακτικές

Το ζήτημα της διακοπής κυκλοφορίας στην Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας συζητήθηκε εκτενώς σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Χαλκιδέων.

Κατά τη συνεδρίαση, όπως αναφέρει το evima.gr, επανεπιβεβαιώθηκε η θέση που είχε διατυπωθεί και στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο: ο Δήμος, η Περιφέρεια αλλά και ο ΟΛΝΕ (Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας) ζητούν την αναβολή της ολικής διακοπής της κυκλοφορίας, μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.

Στη συζήτηση συμμετείχαν στελέχη του Υπουργείου, εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας που έχει αναλάβει τις εργασίες συντήρησης, καθώς και θεσμικοί παράγοντες όπως ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης, η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΝΕ Μπάμπης Μανιάτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Κ. Κούκουζας, ο περιφερειακός σύμβουλος Κώστας Πνευματικός, ο Αντιδήμαρχος Έργων Βασίλης Γουρνής, καθώς και εκπρόσωποι της Αστυνομίας και του Λιμεναρχείου.

Μεταξύ των προτάσεων που τέθηκαν ήταν η εκτέλεση των πιο απαιτητικών εργασιών κατά τις νυχτερινές ώρες ή σε περιόδους εκτός αιχμής, ώστε να περιοριστεί η ταλαιπωρία των πολιτών.

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι η Παλαιά Γέφυρα, η οποία θα αποτελεί την εναλλακτική είσοδο για το νησί – και πρόσφατα απασχόλησε την επικαιρότητα λόγω τεχνικού προβλήματος που “παρέλυσε” την κυκλοφορία – θα αναγκαστεί να σηκώσει διπλό κυκλοφοριακό φορτίο. Όπως τονίστηκε θα πρέπει να ελέγχεται καθημερινά από αστυνομία και λιμενικό, με στόχο να αποφεύγεται η ταυτόχρονη διέλευση φορτηγών.

Έμφαση δόθηκε επίσης στην ανάγκη έγκαιρης και συστηματικής ενημέρωσης των κατοίκων και των επαγγελματιών, ώστε να οργανώσουν καλύτερα τις μετακινήσεις τους. Ο κ. Μανιάτης πρότεινε, επιπλέον, την απαγόρευση στάθμευσης στην πλατεία Αθανάτων, για να υπάρχει ελεύθερη διέλευση των φορτηγών.

Τέλος, συμφωνήθηκε ότι το Υπουργείο θα επανέλθει μέσα στις επόμενες ημέρες με συγκεκριμένες απαντήσεις και νέες εισηγήσεις, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα των εργασιών.

4 μήνες τουλάχιστον αναμένεται να διαρκέσουν οι εργασίες

Ως «πολύ σημαντική» χαρακτήρισε τη σύσκεψη ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίτης, τονίζοντας ότι οι εργασίες θα εκτείνονται σε διάστημα περίπου τεσσάρων μηνών. Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αναμένεται να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο της πόλης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εργασίες ξεκινούν ουσιαστικά τον Σεπτέμβριο, ενώ για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο έχει προβλεφθεί ακόμη πιο δύσκολο στάδιο, που περιλαμβάνει την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας στη Γέφυρα Χαλκίδας, καθημερινά από τις 07:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Πέμπτη.

Συνόψισε πως στο περιθώριο των σχετικών συζητήσεων που έγιναν εξετάστηκε και το ενδεχόμενο μεταφοράς του κλεισίματος της Γέφυρας μετά το τέλος της χρονιάς ή η εκτέλεση κάποιων εργασιών κατά την διάρκεια της νύχτας, ώστε να ελαχιστοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερο η όχληση των πολιτών.

Η Υψηλή Γέφυρα Ευρίπου

Η Υψηλή Γέφυρα Ευρίπου στη Χαλκίδα, γνωστή και ως Νέα Γέφυρα Χαλκίδας, αποτελεί ένα εμβληματικό σύγχρονο τεχνικό έργο που ενώνει την Εύβοια με τη Στερεά Ελλάδα.

Πρόκειται για καλωδιωτή γέφυρα συνολικού μήκους 694,5 μέτρων και ωφέλιμου πλάτους 12,5 μέτρων, η οποία «κρέμεται» από 144 συρματόσχοινα και έχει ελεύθερο ύψος 34,5 μέτρα από τη θάλασσα, επιτρέποντας τη διέλευση μεγάλων πλοίων.

Η κατασκευή της ξεκίνησε το Μάιο του 1985 και ολοκληρώθηκε το 1993, με τα επίσημα εγκαίνια να πραγματοποιούνται στις 9 Ιουλίου του ίδιου έτους.

Το λεπτότερο κατάστρωμά της, μόλις 45 εκατοστά, αποτελεί παγκόσμια τεχνική πρωτοπορία.

Η γέφυρα σχεδιάστηκε για να αποσυμφορήσει την κίνηση από την παλαιά συρταρωτή γέφυρα και να εξυπηρετεί τη βαριά κυκλοφορία, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.