Χαλκιδική

Χαλκιδική: Θάνατος 56χρονου λουόμενου στα Νέα Πλάγια

Χαλκιδική (Φωτογραφία αρχείου)
Χαλκιδική (Φωτογραφία αρχείου)

Ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του ένας 56χρονος στα Νέα Πλάγια στη Χαλκιδική. Διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε χθες Παρασκευή (15/08) από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας στα Νέα Πλάγια, του δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής ένας 56χρονος.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε τις μεσημβρινές ώρες η Λιμενική Αρχή Νέων Μουδανιών.

Στον 56χρονο παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

