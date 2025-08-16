Χαλκιδική: Θάνατος 56χρονου λουόμενου στα Νέα Πλάγια

Χαλκιδική: Θάνατος 56χρονου λουόμενου στα Νέα ΠλάγιαΔιαβάζεται σε 1'
Ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του ένας 56χρονος στα Νέα Πλάγια στη Χαλκιδική. Διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
- 16 Αυγούστου 2025 11:04
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε χθες Παρασκευή (15/08) από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας στα Νέα Πλάγια, του δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής ένας 56χρονος.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε τις μεσημβρινές ώρες η Λιμενική Αρχή Νέων Μουδανιών.
Στον 56χρονο παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.