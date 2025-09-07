Χαλκιδική: Τροχαίο με έναν τραυματία – Επιχείρηση 11 πυροσβεστών για τον απεγκλωβισμό του

Χαλκιδική: Τροχαίο με έναν τραυματία – Επιχείρηση 11 πυροσβεστών για τον απεγκλωβισμό τουΔιαβάζεται σε 1'
Συντονισμένη επιχείρηση 11 πυροσβεστών με 5 οχήματα πραγματοποιήθηκε για τον απεγκλωβισμό τραυματία τροχαίου ατυχήματος.
- 07 Σεπτεμβρίου 2025 18:24
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Σιθωνίας, λίγο πριν τη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής.
Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 13:30 με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των αυτοκινήτων.
Στην επιχείρηση κλήθηκε η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, όπου με χρήση διασωστικής σκάλας απεγκλωβίστηκε ο οδηγός ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν συνολικά 11 πυροσβέστες με 5 οχήματα.