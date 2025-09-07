Χαλκιδική: Τροχαίο με έναν τραυματία – Επιχείρηση 11 πυροσβεστών για τον απεγκλωβισμό του

Συντονισμένη επιχείρηση 11 πυροσβεστών με 5 οχήματα πραγματοποιήθηκε για τον απεγκλωβισμό τραυματία τροχαίου ατυχήματος.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Σιθωνίας, λίγο πριν τη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 13:30 με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Στην επιχείρηση κλήθηκε η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, όπου με χρήση διασωστικής σκάλας απεγκλωβίστηκε ο οδηγός ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν συνολικά 11 πυροσβέστες με 5 οχήματα.