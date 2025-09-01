Χανιά: Άνδρας επιχείρησε να στραγγαλίσει τη σύντροφό του και να τη χτυπήσει με το αμάξι

Συνελήφθη 21χρονος στα Χανιά ο οποίος αποπειράθηκε να πνίξει και να χτυπήσει με το αμάξι την 23χρονη σύντροφό του.

Τον απόλυτο τρόμο στα χέρια του συντρόφου της βίωσε μια 23χρονη, στον Πλατανιά Χανίων, η οποία έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με το cretapost, όπως αναφέρεται στην καταγγελία που έκανε η 23χρονη, το ζευγάρι καυγάδισε στο σπίτι που μένουν στον Πλατανιά και ο 21χρονος άρχισε να χτυπά την κοπέλα, ενώ την έπιασε από το λαιμό προσπαθώντας να την πνίξει.

Στην συνέχεια, μεταδίδει το τοπικό μέσο ενημέρωσης, της άρπαξε την τσάντα της και το διαβατήριο της ενώ την… πήρε από τα μαλλιά και την έσυρε έξω από το σπίτι σε διπλανό χωράφι όπου συνέχισε να την χτυπά.

Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία της κοπέλας, ο 21χρονος μπήκε στο αυτοκίνητο και προσπάθησε να την πατήσει.

Ο 21χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως, πριν από λίγους μήνες, ο άνδρας είχε κατηγορηθεί πάλι για ενδοοικογενειακή βία, κατά της ίδιας κοπέλας.