Χανιά: Συνελήφθη 51χρονος για κακοποίηση ζώων – 7 σκυλιά ζούσαν δεμένα σε βαρέλια

Mε την κατηγορία της παθητικής κακοποίησης ζώων συντροφιάς οδηγείται στον εισαγγελέα Χανίων ένας 51χρονος από χωριό του Πλατανιά Χανίων, μετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 51χρονος είχε επτά σκυλιά τα οποία ζούσαν σε άθλιες συνθήκες. Όλα ήταν δεμένα με κοντές αλυσίδες, ενώ τα πέντε από αυτά δεν είχαν κατάλυμα και ζούσαν σε βαρέλια.

Αστυνομικοί του ΑΤ Πλατανιά έκαναν έλεγχο στην ιδιοκτησία του 51χρoνου -έπειτα από καταγγελία- και προχώρησαν στην σύλληψη του και στη βεβαίωση προστίμων σε βάρος του.

Παράλληλα οι αστυνομικοί του Πλατανιά είναι σε συνεργασία με φιλοζωική ομάδα προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τα ζώα αυτά που ζούσαν “φυλακισμένα” με τις κοντές τους αλυσίδες και απροστάτευτα από τις καιρικές συνθήκες.