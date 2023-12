Χανιά: Στη Σούδα το αμερικανικό αεροπλανοφόρο “USS Gerald Ford”

Το Αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Gerald Ford» (φωτογραφία αρχείου)Both TCG Gokceada???? and Eli???? are assigned to Standing NATO Maritime Group 2, and alongside the Gerald R. Ford Carrier Strike Group, completed the Sa… Äåßôå ðåñéóóüôåñá Åßìáóôå #StrongerTogether ?? Ôï ìåãáëýôåñï áåñïðëáíïöüñï ðáãêïóìßùò @TAG, ôï êáôáäñïìéêü êáôåõèõíüìåíùí ðõñáýëùí USS Normandy, ç öñåãÜôá Elli êáé ç öñåãÜôá Tu?rk Deniz Kuvvetleri TCG Gokceada, áôìüò óå ó÷çìáôéóìü óôç Ìåóüãåéï ÈÜëáóóá ùò ìÝñïò ôçò óåéñÜò #SageWolverine. Ôüóï ç TCG Gokceada???? üóï êáé ç Eli???? áíáôßèåíôáé óôï Standing NATO Maritime Group 2 êáé ìáæß ìå ôïí Gerald R. Ç Ford Carrier Strike Group, ïëïêëÞñùóå ôç óåéñÜ Sage Wolverine åêäçëþóåùí õøçëïý åðéðÝäïõ èáëÜóóéáò åêðáßäåõóçò óôçí êåíôñéêÞ Ìåóüãåéï ÈÜëáóóá ãéá ôçí áýîçóç ôçò äéáëåéôïõñãéêüôçôáò NATO êáé ôçí ðñïþèçóç ôçò ðåñéöåñåéáêÞò åéñÞíçò êáé óôáèåñüôçôáò Associated Press