Χανιά: Βίντεο – ντοκουμέντο από την δράση της εγκληματικής οργάνωσης

Κάμερα κατέγραψε την στιγμή που μέλος της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά πραγματοποιεί αγοραπωλησία ναρκωτικών στο κέντρο της πόλης.

Βίντεο – ντοκουμέντο από την δράση της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Στα πλάνα φαίνεται μέλος της εγκληματικής ομάδας να σταθμεύει το αυτοκίνητό του σε κεντρικό δρόμο των Χανίων.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά τον πλησιάζει πελάτης με τον οποίο είχε κλείσει τηλεφωνικά ραντεβού και του παραδίδει ναρκωτικές ουσίες.

Μετά τις απολογίες τους 14 από τους 33 συλληφθέντες της πρώτης δικογραφίας, κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών και εμπόριο όπλων και πυρομαχικών, πήραν το δρόμο για την φυλακή. Όλοι αρνούνται τις κατηγορίες.

Τα δύο αδέλφια, επιχειρηματίες στον χώρο του τουρισμού στα Χανιά, που φέρονται να βοηθούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, αφέθηκαν ελεύθερα για την πρώτη δικογραφία με περιοριστικούς όρους, ωστόσο στη συνέχεια εκδόθηκε σε βάρος τους ένταλμα σύλληψης για τη δεύτερη δικογραφία που αφορά τους εκβιασμούς και τον σφετερισμό εκκλησιαστικής περιουσίας. Συνελήφθησαν εκ νέου και την Τρίτη θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα εκτέλεσης Ποινών.

«Τεράστιο επικοινωνιακό κρεσέντο» χαρακτήρισαν τη διαδικασία δύο από τους συνηγόρους υπεράσπισης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μέχρι το τέλος θα αποδειχθεί «άνθρακας ο θησαυρός».

Δεν αποκλείεται για την υπόθεση της εκκλησιαστικής περιουσίας να εκδοθούν και άλλα εντάλματα σύλληψης.