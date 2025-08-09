Ξυλοδαρμός εργαζόμενου καθαριότητας: Συνελήφθη ακόμη ένα άτομο

Στη σύλληψη ενός ακόμη ατόμου που συμμετείχε στον ξυλοδαρμό του υπαλλήλου καθαριότητας στον Άγιο Παντελεήμονα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Συνελήφθη στον Άγιο Παντελεήμονα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ένας 38χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και βία κατά υπαλλήλων κατά συναυτουργία. Είχε προηγηθεί η σύλληψη συγγενούς του που επίσης εμπλεκόταν στο επεισόδιο.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες στις 7 Ιουνίου, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, ο 38χρονος από κοινού με έτερα άτομα, αφού αποβιβάστηκαν από όχημα, ξυλοκόπησαν υπάλληλο καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και στη συνέχεια διέφυγαν από το σημείο.

Περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, εντόπισαν τον 38χρονο και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου προκειμένου να δυσχεράνει την αναγνώρισή του, δήλωσε παραποιημένα στοιχεία ταυτότητας. Επιπλέον στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης και ecstasy.

Στη συνέχεια, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, όπου κατόπιν διασταύρωσης των στοιχείων του σε βάση δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για έναν εκ των δραστών του ξυλοδαρμού. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.