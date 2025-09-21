Χωρίς ταξί για 18 ώρες η Αττική – Νέα απεργία του ΣΑΤΑ

Νέα 18ωρη απεργία ανακοίνωσε ο ΣΑΤΑ. Χωρίς ταξί θα μείνει η Αττική από τα μεσάνυχτα της Κυριακής έως και τις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας.

Για 18 ώρες τραβούν χειρόφρενο οι οδηγοί ταξί της Αττικής, ενόψει τις γενικής συνέλευσης του ΣΑΤΑ που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα (22/09) στις 10:00.

Συγκεκριμένα, δεν θα κυκλοφορούν ταξί στους δρόμους του Λεκανοπεδίου από τα μεσάνυχτα της Κυριακής έως και τις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος είπε: «Ο κλάδος αγωνίζεται για να εξυπηρετεί την κοινωνία. Δεν θέλουμε η αγορά να πέσει στους ιδιώτες. Κάνουμε 170 εκατομμύρια διαδρομές τον χρόνο. Πρέπει να προφυλάξουμε την δουλειά μας και τους πελάτες μας. Η κυβέρνηση μας έχει δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα. Δεν συζητά με τον ΣΑΤΑ».

Παράλληλα, το Συνδικάτο έχει ανακοινώσει την προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), ζητώντας την ακύρωση της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των υπουργείων Τουρισμού και Υποδομών και Μεταφορών. Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, η ΚΥΑ που επιτρέπει τη δυνατότητα παροχής αστικής μεταφοράς και με ΙΧ με οδηγό «παραβιάζει ευθέως τις συνταγματικές διατάξεις και την υφιστάμενη νομοθεσία, που αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό αποκλειστικά στα ταξί».

Το ΣΑΤΑ τονίζει ότι η νέα ρύθμιση απειλεί τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος, την οικονομική αξιοπρέπεια χιλιάδων οικογενειών και τη νόμιμη λειτουργία του ταξί ως δημόσιας υπηρεσίας μεταφοράς. Επιπλέον, κάνει λόγο για επιβολή υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης, φορολογικά βάρη, «πειρατεία» στο μεταφορικό έργο και κίνδυνο από την είσοδο πολυεθνικών εταιρειών που, όπως σημειώνεται, «απειλούν να αφανίσουν τον κλάδο με τις ευλογίες της κυβέρνησης».