Χτύπημα με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ “βλέπουν” οι Αρχές για τα γκαζάκια

Ο αυτοσχέδιος εμπρηστικός-εκρηκτικός μηχανισμός αποτελούμενος από 4 γκαζάκια τοποθετήθηκε στην είσοδο παραρτήματος του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης στο Κουκάκι.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Κρατικής Ασφάλειας που έχει αναλάβει την προανάκριση για την έκρηξη που σημειώθηκε το Σάββατο λίγο πριν τις 11 το βράδυ, ύστερα από την τοποθέτηση αυτοσχέδιου εμπρηστικού-εκρηκτικού μηχανισμού, αποτελούμενου από 4 γκαζάκια, σε παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στην συμβολή της Λ. Συγγρού με την οδό Αριστοτέλους, στο Κουκάκι.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το κτίριο του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής, όπου οι άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν τα γκαζάκια στην είσοδο του κτιρίου.

Από την έκρηξη προκλήθηκε μαύρισμα στην τοιχοποιία και έσπασαν κάποια τζάμια από την εξωτερική πόρτα, χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί από τυχόν περαστικούς ή φθορές σε παρακείμενα οχήματα.

Στο σημείο κλήθηκαν και έφτασαν πυροτεχνουργοί των ΤΕΕΜ που περισυνέλλεξαν τα υπολείμματα του μηχανισμού και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για την λήψη τυχόν δειγμάτων αποτυπωμάτων και DNA από το σημείο.

Οι έρευνες στρέφονται μοιραία στον αντιεξουσιαστικό χώρο και στις τοπικές ομάδες του Κουκακίου. Αν και οι Αρχές αναμένουν την ανάληψη ευθύνης, θεωρούν πως το χτύπημα έγινε με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και γενικά την επικαιρότητα που αφορά στη γεωργία και την κτηνοτροφία.