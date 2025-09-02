Δείτε τα μειωμένα πράσινα τιμολόγια που ανακοίνωσαν οι εταιρείες ρεύματος

Η μέση χρέωση για το Σεπτέμβριο διαμορφώνεται στα 14,1 λεπτά ανά κιλοβατώρα, τη στιγμή που τον Αύγουστο ήταν στα 19 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Σοβαρή πτώση στις τιμές του «πράσινου» ρεύματος που ανακοίνωσαν χθες οι εταιρείες προμήθειας ρεύματος, με πρώτη την ΔΕΗ, καταγράφεται για τον Σεπτέμβριο, όπως άλλωστε αναμενόταν λόγω της ραγδαίας πτώσης που σημείωσαν οι τιμές της χονδρικής αγοράς, αλλά και των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών που βοήθησαν να μη συμβούν τα περυσινά έκτακτα και πολύ πιεστικά προβλήματα.

Συγκεκριμένα η ελληνική χονδρεμπορική αγορά τον Αύγουστο «έκλεισε» στα 73,15 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, έναντι 100,57 ευρώ τον Ιούλιο.

Όσον αφορά τη λιανική, υπήρξαν προμηθευτές που προχώρησαν σε αποκλιμάκωση των τιμολογίων τους κατά 38% ή ακόμη και «κούρεψαν» σχεδόν στο μισό τις χρεώσεις τους. Έτσι, οι τιμές για τον καινούριο μήνα διαμορφώνονται μεταξύ 8,98 και 16,2 λεπτών του ευρώ ανά κιλοβατώρα, έναντι 15,15-25,5 λεπτών τον Αύγουστο.

Με βάση τις ανακοινώσεις, η μέση χρέωση διαμορφώνεται στα 14,1 λεπτά ανά Κιλοβατώρα στα «πράσινα» τιμολόγια Σεπτεμβρίου. Επομένως, είναι μειωμένη κατά 26% συγκριτικά με τον Αύγουστο, όταν η μέση τιμή ήταν 19 λεπτά ανά Κιλοβατώρα.

Ειδικότερα, οι ανακοινώσεις των εταιρειών έχουν ως εξής:

ΔΕΗ

Στα 12,9 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα διαμορφώνεται το πράσινο οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ (Γ1) για τον Σεπτέμβριο. Όπως ανακοίνωσε η επιχείρηση, πρόκειται για τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή τους τελευταίους 12 μήνες για το πράσινο τιμολόγιό της.

Υπενθυμίζεται ότι η χρέωση τον προηγούμενο μήνα ήταν 15,154 λεπτά ανά kWh, με τη μείωση να διαμορφώνεται επομένως στο 15%. Η τιμή αφορά τις πρώτες 500 κιλοβατώρες κατανάλωσης, αφού η ΔΕΗ θα διατηρήσει μέχρι τον Δεκέμβριο σε αυτό το ύψος το όριο της πρώτης κλίμακας.

Για τους καταναλωτές που έχουν διζωνικό τιμολόγιο, στις ώρες μειωμένης χρέωσης η τιμή είναι 11,48 λεπτά ανά kWh, από 12,786 λεπτά. Για μηνιαίες καταναλώσεις που ξεπερνούν τις 500 κιλοβατώρες, η χρέωση είναι 15,308 λεπτά ανά kWh, από 17,516 λεπτά ανά kWh τον Αύγουστο.

PROTERGIA

Χρέωση 15,9 λεπτά ανά kWh ανακοίνωσε η Protergia για το Protergia Home Value Special, με την έκπτωση συνέπειας. Η τιμή αυτή είναι μειωμένη κατά 11% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (17,9 λεπτά ανά kWh).

ΗΡΩΝ

Σε μείωση 38% προχωρά η ΗΡΩΝ στο ΗΡΩΝ Basic Home, συνυπολογίζοντας την έκπτωση συνέπειας που παρέχει η εταιρεία. Η χρέωση τον Σεπτέμβριο είναι 10,962 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 16,401 τον προηγούμενο μήνα.

ELPEDISON

Τιμή 15,24 λεπτά ανά κιλοβατώρα έχει το Ειδικό Τιμολόγιο Οικιακό της Elpedison για το σύνολο της κατανάλωσης, αφού η επιχείρηση αυτό τον μήνα δεν θα έχει διαφορετική χρέωση ανά κλίμακα. Η τιμή αυτή ισοδυναμεί με μείωση 15% για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες, οι οποίες τον Αύγουστο τιμολογούνταν με 17,9 λεπτά. Για καταναλώσεις πάνω από τις 100 κιλοβατώρες, η μείωση αγγίζει το 35%, αφού τον προηγούμενο μήνα χρεώνονταν με 23,57 λεπτά.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Στα 15,742 λεπτά ανά kWh διαμορφώνεται τον Σεπτέμβριο η χρέωση στο «Ρεύμα Οικιακό», το ειδικό τιμολόγιο της «Φυσικό Αέριο». Καταγράφεται μείωση 12% σε σχέση με τη χρέωση Αυγούστου (17,423 λεπτά).

NRG

15,9 λεπτά ανά kWh είναι η τιμή που ανακοίνωσε η NRG για το ειδικό τιμολόγιό της Σεπτέμβριο, συνυπολογίζοντας την οριζόντια έκπτωση και την έκπτωση συνέπειας. Τον Αύγουστο η χρέωση ήταν 19,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, με τη μείωση να διαμορφώνεται στο 20%.

ΕΛΙΝ

Μείωση κατά 48% καταγράφεται στο ειδικό τιμολόγιο της Ελίν, Power On! Home Green, το οποίο τον Σεπτέμβριο έχει τιμή 8,979 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 14,246 λεπτά ανά κιλοβατώρα τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

VOLTON

Χρέωση 13,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα ανακοίνωσε η Volton για το Volton Green Ειδικό. Προκύπτει μείωση 18% σε σχέση με τον Αύγουστο (16,514 λεπτά ανά κιλοβατώρα).

ΖΕΝΙΘ

Στα 16,153 λεπτά ανά κιλοβατώρα είναι η χρέωση της ZeniΘ στο «πράσινο» Power Home Start. Η μείωση διαμορφώνεται στο 37% έναντι του Αυγούστου (25,5 λεπτά).