Εντός του 2025 η απόφαση για ερευνητική γεώτρηση στην Κρήτη

Μέσα στο 2025 τοποθετείται η λήψη της επενδυτικής απόφασης από την ExxonMobil για ερευνητική γεώτρηση στα μπλοκ της Κρήτης.

Αν και οι αρχικές εκτιμήσεις ήθελαν την απόφαση να λαμβάνεται μέσα στους αμέσως επόμενους μήνες, εντούτοις τα σχέδια του αμερικανικού κολοσσού, φαίνεται ότι ωριμάζουν με μεγαλύτερη καθυστέρηση απ’ ότι αναμένονταν, γεγονός που μεταθέτει ως φαίνεται τις αποφάσεις για αργότερα.

Την εκτίμηση μετέφερε, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Helleniq Energy, Ανδρέας Σιάμισιης, στο περιθώριο εκδήλωσης για τη παρουσίαση του «Πρότυπου Κέντρου Αριστείας», ενός είδους think tank για την ενέργεια, που ιδρύουν από κοινού η Helleniq Energy και το Alba Graduate Business School at The American College of Greece.

Η επενδυτική απόφαση του αμερικανικού κολοσσού για τη διενέργεια ή όχι ερευνητικής γεώτρησης στις κρητικές θάλασσες θα σημάνει στην ουσία και την επανέναρξη του ελληνικού προγράμματος υδρογονανθράκων και ενώ παράλληλα θα τρέχουν και δύο «δίδυμοι» διαγωνισμοί για τη παραχώρηση των δύο νέων μπλοκ.

Αυτού που έχει ζητήσει η Chevron στη Νότια Πελοπόννησο και του μικρού γειτονικού της «Α2» που έχει αιτηθεί η Helleniq Energy.

Σύμφωνα με πηγές του ελληνικού ομίλου, το μπλοκ «Α2» ακριβώς επειδή γειτνιάζει με το οικόπεδο «10» παρέχει τη δυνατότητα στην εταιρεία για καλύτερη εκμετάλλευση εφόσον αποδειχθεί ότι πρόκειται για δομή με τα ίδια ενθαρρυντικά γεωλογικά χαρακτηριστικά. Κατά τις ίδιες πηγές, πιθανολογείται πως ο διαγωνισμός που θα προκηρύξει το ΥΠΕΝ για το «Α2» θα τρέξει σχετικά γρήγορα.

Αθροιστικά και τα τρία συνεχόμενα οικόπεδα, Δυτικά και ΝΔ της Κρήτης και αυτό της Νότιας Πελοποννήσου, αποτελούν μια κοινή περιοχή 50.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων και φαίνεται ότι αποτελούν κομμάτια της ίδιας γεωλογικής λεκάνης, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τα σχέδια των τωρινών και αυριανών παραχωρησιούχων, όπου ο αμερικανικός παράγοντας φαίνεται ότι θα είναι κυρίαρχος.

Κατά τα λοιπά το μήνυμα που έστειλε χθες ο κ. Σιάμισιης ήταν ότι «τα ορυκτά καύσιμα πρέπει να γίνουν μέρος της λύσης και όχι το ανάθεμα». Στάθηκε στην ανάγκη να πάψει να δαιμονοποιείται το φυσικό αέριο, όταν γνωρίζουμε ότι θα το χρειαζόμαστε για τα επόμενα πολλά χρόνια, είπε ότι ο όμιλος συνεχίζει με προσοχή στο «πράσινο» μονοπάτι, ωστόσο τόνισε ότι δεν παραβλέπει το βασικό του αντικείμενο, δηλαδή τα καύσιμα που αποτελούν το 60% της δραστηριότητας του.

Κέντρο Αριστείας

Όσον αφορά την ίδια την εκδήλωση στην οποία μίλησε ο κ. Σιάμισιης, η HELLENiQ ENERGY και το Alba Graduate Business School / The American College of Greece, ίδρυσαν από κοινού, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα πρότυπο Κέντρο Αριστείας που στοχεύει να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, ενώνοντας την επιχειρηματικότητα και την ακαδημαϊκή γνώση απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις στον Ενεργειακό κλάδο και στην επίτευξη Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η δημιουργία του “HELLENiQ ENERGY Center for Sustainability and Energy @Alba Graduate Business School”, ανακοινώθηκε επισήμως χθες σε ειδική εκδήλωση στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), παρουσία εκπροσώπων της Κυβέρνησης, Ακαδημαϊκών και μελών της Εκπαιδευτικής κοινότητας, παραγόντων της Οικονομικής ζωής του τόπου και του Τραπεζικού κλάδου, εκπροσώπων Επιχειρήσεων, Φορέων της Ενέργειας και Ρυθμιστικών Αρχών.

Πρόκειται για την πρώτη σύμπραξη που γίνεται στη χώρα μας ανάμεσα σε μια μεγάλη Εταιρεία και έναν Ακαδημαϊκό φορέα, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα Κέντρο Αριστείας με αντικείμενο την Ενέργεια και τη Βιωσιμότητα. Την ευθύνη ανάπτυξης έχει αναλάβει μια πενταμελής Διοικούσα Επιτροπή (steering committee), στην οποία συμμετέχουν ο Ακαδημαϊκός Διευθυντής του Κέντρου, ο Πρύτανης του Alba και τρία διακεκριμένα ανεξάρτητα μέλη από την Ακαδημαϊκή και Επιχειρηματική κοινότητα.

Πιο συγκεκριμένα, τη Διοικούσα Επιτροπή απαρτίζουν οι: