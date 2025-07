Ο πρώτος ποδοσφαιρικός αγώνας ρομπότ ήταν άβολος

Στην Κίνα διεξήχθη το πρώτο τουρνουά ποδοσφαίρου με ομάδες που συγκρότησαν ρομπότ. Είναι βέβαιο πως ο κλάδος δεν κινδυνεύει.

Έχουμε συνηθίσει τα ρομπότ που κατασκευάζονται σωρηδόν αυτήν την περίοδο, να επιτυγχάνουν μοναδικά πράγματα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που χόρεψε το Do You Love Me, με τεράστια επιτυχία, έχοντας κατακτήσει μια τέχνη που δεν έχουν δαμάσει πολλοί άνθρωποι: αυτήν του ρυθμού.

Κινέζοι έκριναν πως μια φανταστική ιδέα είναι να βάλουν αυτόνομα ανθρωποειδή ρομπότ να παίξουν ποδόσφαιρο.

Το βέβαιο είναι ότι ο κλάδος δεν κινδυνεύει από την τεχνητή νοημοσύνη.

Όπως έγραψε το PC Gamer, το αποτέλεσμα ήταν «σαν να βλέπουμε μεθυσμένα νήπια» να ταλαιπωρούν την ασπρόμαυρη μπάλα.

Το αποτέλεσμα των ρομποτικών ομάδων που δημιούργησαν πανεπιστημιακές ομάδες, προγραμματίζοντας τις ενέργειες τους με αλγόριθμους, αφορούσε μηχανήματα που έδιναν μάχη να σταθούν όρθια, πολύ περισσότερο να κλωτσήσουν την μπάλα.

Ο προγραμματισμός αυτών των ρομπότ είχε ως αντικειμενικό στόχο να μάθουν να εκτελούν νέες εργασίες και να αντιδρούν σε εξωτερικούς παράγοντες, ενώ είναι εν κινήσει.

«Ήταν σαν μια τεχνητή νοημοσύνη που τροφοδοτεί bots ή εχθρούς σε ένα παιχνίδι, καθορίζοντας ποιες κινήσεις μπορούν να κάνουν και πώς πρέπει να εκτελεστούν αυτές».

Το ζητούμενο ήταν να διαπιστωθεί ποια ομάδα θα καταφέρει να επικρατήσει στο τουρνουά που διεξήχθη στο Πεκίνο. Δηλαδή, ποιος κώδικας θα ήταν ανώτερος όλων. Ήταν η THU Robotics του Πανεπιστημίου Tsinghua. Στον τελικό επικράτησε της Mountain Sea του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Κίνας, με 5-3.

Ακολουθούν τα -ας τα πούμε- highlights.

Όπως δήλωσαν οι διοργανωτές αυτής της άβολης διοργάνωσης (ήταν η εταιρεία Booster Robotics) το παιχνίδι εναντίον ανθρώπων θα αργήσει. «Θα χρειαστεί να διασφαλίσουμε ότι τα ρομπότ θα είναι απολύτως ασφαλή», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της κινεζικής τεχνολογικής εταιρείας, Cheng Hao.

Διευκρίνισε ότι αυτοί οι διαγωνισμοί αποτελούν περισσότερο ένα πεδίο δοκιμών, όχι μόνο για τις μηχανές, αλλά και για τον κώδικα που χρησιμοποιείται. «Μπορεί στην παρούσα φάση να παρακολουθούμε ρομπότ να σκοντάφτουν και να πέφτουν, προσπαθώντας να κλωτσήσουν μια μπάλα, αλλά όλοι είμαστε κακοί, όταν αρχίζουμε να ασχολούμαστε με κάτι».