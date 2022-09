Η ΔΕΗ "έχτισε" έναν κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας στη ΔΕΘ

Φανταστείτε ότι υπάρχει ένας σχεδόν μαγικός κόσμος, όπου κάθε σπίτι έχει το πιο βιώσιμο σύστημα θέρμανσης, οι ηλεκτρικές συσκευές εξοικονομούν ενέργεια, τα μέλη του νοικοκυριού μετακινούνται με ηλεκτρικά ποδήλατα και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, και όλα αυτά βοηθούν στο να μην αδειάζει η τσέπη τους. Τώρα, μπορείτε να σταματήσετε να φαντάζεστε έναν τέτοιο κόσμο, γιατί η ΔΕΗ φρόντισε να τον εγκαταστήσει στο περίπτερό της στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αποδεικνύοντας ότι ένα πιο «πράσινο» και καλύτερο αύριο μπορεί να γίνει πραγματικότητα για όλους.

Στον ρόλο του «ξεναγού» σε αυτόν τον κόσμο, είναι ο ΔΕΗ my Energy Coach, που υποδέχεται τους επισκέπτες υπό μορφή avatar, απαντώντας σε πραγματικό χρόνο σε ερωτήσεις και απορίες, ως εξειδικευμένος σύμβουλος ενέργειας. Με γνώμονα το βιώσιμο αύριο και την πράσινη ενέργεια, η ΔΕΗ παρουσιάζει όλα τα προϊόντα και τις λύσεις για τη διαχείριση ενέργειας στο σπίτι, με μία απλή βόλτα στο περίπτερό της. Το πρόγραμμα ΔΕΗ my Energy που είναι διαθέσιμο και online, παρέχει έξυπνες συμβουλές και tips για τη μείωση κατανάλωσης του ρεύματος μέσα από τη χρήση των οικιακών συσκευών, με τη βοήθεια επεξηγηματικών βίντεο, ταινιών, ειδικής ξενάγησης σε tablet, αλλά και με την εφαρμογή «Εξοικονομούλης» που εξηγεί με απλά λόγια στους μικρούς μας φίλους τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά για να εξοικονομούν ενέργεια!

Ο ΔΕΗ my Energy Coach σκοπεύει με καθημερινές συμβουλές που κάνουν τη διαφορά, να βοηθήσει τους καταναλωτές να διαχειρίζονται καλύτερα την ενέργεια στο σπίτι τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για… την τσέπη τους.

Νέοι οικονομικοί τρόποι ψύξης-θέρμανσης και οικιακά φωτοβολταϊκά

Σε έναν μεγάλο ειδικά σχεδιασμένο και διαμορφωμένο διαδραστικό τοίχο του περιπτέρου της ΔΕΗ απεικονίζεται το σχεδιάγραμμα ενός σπιτιού και γύρω του εικονίδια και ερωτήσεις για τις αντλίες θερμότητας. Ο φωτιζόμενος τοίχος με την touch screen οθόνη δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες να μάθουν τα πάντα για το ΔΕΗ my Energy Ηeat Pump, τον πιο σύγχρονο και αποδοτικό τρόπο ψύξης και θέρμανσης.

Οι επισκέπτες μπορούν να αγγίξουν το εικονίδιο που αντιστοιχεί στην ερώτηση που τους ενδιαφέρει, όπως για παράδειγμα πώς λειτουργεί το σύστημα θέρμανσης με heat pumps. Αμέσως, έρχεται η απάντηση από τον ίδιο τον τοίχο, καθώς κάθε φορά, φωτίζονται τα αντίστοιχα μέρη του σπιτιού. Επιπλέον, όταν οι επισκέπτες «πατούν» ξανά σε μία ερώτηση, προβάλλεται βίντεο με την πληροφορία που αναζητούν.

Δίπλα ακριβώς, σε ένα επεξηγηματικό video παρουσιάζονται αναλυτικά τα οφέλη των Οικιακών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων. Παράλληλα σε tablet υπάρχει εγκατεστημένη η εφαρμογή των Φωτοβολταϊκών συστημάτων, όπου ο επισκέπτης του περιπτέρου μπορεί προσωποποιημένα να αντλεί πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και την απόσβεση της επένδυσης.

Η ηλεκτροκίνηση στο επίκεντρο

Το καλύτερο αύριο στις μετακινήσεις δεν θα μπορούσε να μην περιλαμβάνεται στον «πράσινο» κόσμο του μέλλοντος, με τη ΔΕΗ να πραγματοποιεί μεγάλη κλήρωση 20 ηλεκτρικών αυτοκινήτων ΑΜΙ Citroen (που απαιτούν μόνο άδεια μοτοποδηλάτου!), από το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης που οδηγεί με πράσινη ενέργεια το μέλλον των μετακινήσεων, με αφορμή τα πρώτα γενέθλια της ΔΕΗ blue.

Παράλληλα, ηλεκτρικά ποδήλατα περιμένουν τους επισκέπτες έξω από το περίπτερο της ΔΕΗ, προκειμένου να τους δώσουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν την εμπειρία της μετακίνησης με ποδήλατα ηλεκτρικής υποβοήθησης.

Τρεις στόχοι για να διαλέξεις

Μέσα από την επίσκεψη στο περίπτερό της, η ΔΕΗ βοηθάει τους επισκέπτες να βάλουν τους δικούς τους στόχους για την καλύτερη διαχείριση της ενέργειας του σπιτιού τους και η ίδια βάζει στόχο μέσα από την πράσινη ενέργεια για ένα καλύτερο αύριο. Στο τέλος της διαδρομής, τρεις στόχοι περιμένουν τους επισκέπτες να διαλέξουν τη δική τους δέσμευση. Μπορούν να επιλέξουν να δεσμευτούν ότι θα πάρουν ηλεκτρικό ποδήλατο αντί για αυτοκίνητο, αφού αυτό θα ισοδυναμεί με το να έχουν φυτέψει 24 δέντρα! Μπορούν να δεσμευθούν ότι θα αλλάξουν τις λάμπες του σπιτιού τους σε led ή να σβήνουν όλες τις συσκευές τους από την πρίζα. Όπως λέει και η ΔΕΗ, «κάθε μικρή αλλαγή μπορεί να φέρει την μεγάλη διαφορά».