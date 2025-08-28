Προγραμματισμός μαμούθ για έργα 4,8 δισ. στο δίκτυο ρεύματος

Στο προκαταρκτικό Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου, δίνουν το «παρών» 43 έργα που για πρώτη φορά περιλαμβάνονται σε Σχέδιο Ανάπτυξης του ΔΕΔΔΗΕ.

Αυξημένο προϋπολογισμό και περισσότερα έργα περιλαμβάνει το Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου (ΣΑΔ) για την πενταετία 2026-2030, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση από τον ΔΕΔΔΗΕ μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα, το budget του νέου ΣΑΔ ανέρχεται στα 4,79 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει 204 έργα.

Από τα 4,79 δισ., «δεσπόζει» το πρότζεκτ των «έξυπνων» μετρητών, για το οποίο προβλέπονται κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 1,433 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030. Δεύτερη σε συνολικό προϋπολογισμό έρχεται η κατηγορία των έργων για «Ενίσχυση Δικτύου», με budget 991 εκατ. και 96 πρότζεκτ.

Ακολουθεί η «Σύνδεση Χρηστών» με προϋπολογισμό 800 εκατ. ευρώ, για την 5ετία, ενώ στην «Αντικατάσταση και Ανακαίνιση Δικτύου» υπάγονται 40 έργα συνολικού budget 650 εκατ.

Ειδικότερα, σημαντική μερίδα του αυξημένου προϋπολογισμού προέρχεται από τα «Λοιπά Έργα Δικτύου» και πιο συγκεκριμένα από το πρότζεκτ των «έξυπνων» μετρητών, καθώς η σχετική δαπάνη στο προηγούμενο ΣΑΔ ανερχόταν στα 784,75 εκατ. ευρώ. Η αύξηση φαίνεται να οφείλεται στο γεγονός ότι την 5ετία 2028-2030 μπαίνει σε φάση ολοκλήρωσης το πρότζεκτ, με αύξηση των εγκαταστάσεων σε ετήσια βάση.

Είναι ενδεικτικό ότι το σχετικό κόστος μόνο για το 2030 είναι στα 357 εκατ. Επίσης, πιθανότατα έχει γίνει επικαιροποίηση του κόστους του hardware καθώς και των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, ενισχυμένος είναι ο προϋπολογισμός για την κατηγορία «Ενίσχυση Δικτύου», όπου εδώ τον τόνο δίνει η αναπροσαρμογή προς τα πάνω κατά 240 εκατ. περίπου η επένδυση για υποβρύχια καλώδια μέσης τάσης.

Η αύξηση αυτή φαίνεται να προέρχεται κυρίως από το γεγονός ότι πολλά από αυτά τα έργα θα δρομολογηθούν εντός της επόμενης 5ετίας, με συνέπεια να είναι αυξημένο το ποσό για τον συγκεκριμένο «κωδικό». Αύξηση κατά 250 εκατ. ευρώ υπάρχει στην κατηγορία «Σύνδεση Χρηστών», με ενδεχόμενο μοχλό τις διευρυμένες ανάγκες για διείσδυση ΑΠΕ και αποθήκευσης. Το ενισχυμένο εργολαβικό κόστος και το κόστος υλικών είναι «κοινός παρονομαστής» όλων των πρότζεκτ, επομένως βρίσκεται πίσω από το γεγονός ότι, αν και σε μικρότερο βαθμό, είναι ενισχυμένο είναι το budget όλων των κατηγοριών.

Τα νέα έργα

Στο προκαταρκτικό ΣΑΔ, δίνουν το «παρών» 43 έργα που για πρώτη φορά περιλαμβάνονται σε Σχέδιο Ανάπτυξης του ΔΕΔΔΗΕ. Σε αυτά περιλαμβάνεται η υποβρύχια σύνδεση των Παξών με το ηπειρωτικό δίκτυο (προϋπολογισμού 35,4 εκατ), με την αντικατάσταση των υφιστάμενων καλωδίων με νέα, μεγαλύτερης δυναμικότητας.

Νέο υποβρύχιο καλώδιο προβλέπεται επίσης για τη σύνδεση της Κέας (προϋπολογισμού 24,23 εκατ.) με μερική αντικατάσταση των υφιστάμενων για τη μείωση βλαβών. Επίσης, περιλαμβάνεται δαπάνη 61 εκατ. για την ανάπτυξη πλατφόρμας και την προμήθεια του hardware για την απομακρυσμένη διαχείριση των 30 Μ/Σ ισχύος σε 11 Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ του ΔΕΔΔΗΕ σε πραγματικό χρόνο.

Επίσης, 25 εκατ. θα δαπανηθούν για αντικατάσταση μετασχηματιστών 150/20 kV, ενώ προβλέπονται 100 εκατ. για την αγορά νέο κτιρίου και 12,5 για την προμήθεια του εξοπλισμού. Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών που έχει δημοσιευτεί, διασφαλίζεται πως η αγορά θα υλοποιηθεί μόνο με την ταυτόχρονη πώληση του ακινήτου που έχει ήδη προμηθευτεί ο Διαχειριστής.