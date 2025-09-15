Τρεις ερευνητικές γεωτρήσεις εξετάζει η Energean σε Ελλάδα, Ισραήλ και Αίγυπτο

Το «μπλοκ 2» στο Ιόνιο, το οποίο είναι ένα από τα τρία που «βλέπει» η Energean, τελεί υπό παράταση μέχρι τον Μάρτιο του 2026 όταν και η εταιρεία καλείται να αποφασίσει αν θα προχωρήσει ή όχι σε ερευνητική γεώτρηση.

Την προοπτική να προχωρήσει σε τρεις ερευνητικές γεωτρήσεις σε Ελλάδα, Ισραήλ και Αίγυπτο εξετάζει η εταιρεία Energean για την διετία 2026-2027, όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, η Διοίκηση του Ομίλου σε conference call με αναλυτές για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές με γνώση του θέματος, πρόκειται για το γνωστό «μπλοκ 2» στο Ιόνιο, το «μπλοκ 23» στο Ισραήλ και το χερσαίο μπλοκ «East Bir El NUS» στην Αίγυπτο. Από την πλευρά της, η διοίκηση του Ομίλου, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, διευκρίνισε προς τους αναλυτές ότι θα προχωρήσει μόνο και εφόσον βρεθεί εταίρος να ενισχύσει το εγχείρημα σε καθένα από τα τρία οικόπεδα, καθώς διαφορετικά το ρίσκο είναι αρκετά υψηλό για να προχωρήσει αυτοτελώς.

Υπενθυμίζεται ότι στο μπλοκ 2, η εταιρεία μοιράζεται τα δικαιώματα έρευνας και ανάπτυξης με την Helleniq Energy σε αναλογία 75-25%, ενώ στα υπόλοιπα δύο η Energean διατηρεί πλήρη «κυριότητα» στο οικόπεδο του Ισραήλ και το ήμισυ (50%) στην Αίγυπτο με το άλλο μισό να βρίσκεται στα χέρια της κροατικής εταιρείας ΙΝΑ. Η διστακτικότητα της Energean έγκειται αφενός στο αρκετά σημαντικό ρίσκο που ούτως ή άλλως ενέχει μια ερευνητική γεώτρηση και αφετέρου στις πρόσθετες ιδιαίτερες δυσκολίες που συναντά επί του πεδίου με το μεν «μπλοκ 2» να βρίσκεται εν πολλοίς σε αχαρτογράφητη περιοχή και τα άλλα δύο σε μεγάλα βάθη.

Υπό αυτό το πρίσμα, η σύμπραξη με εταίρο δύναται να αντισταθμίσει το όποιο ρίσκο, συμβάλλοντας και αυτός με την σειρά του να ξεπεραστούν οι όποιες χρηματοδοτικές και τεχνικές δυσκολίες προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ερευνητικές γεωτρήσεις.

Χρειάζεται να διευκρινίσουμε ότι μιλάμε για δυνητικούς πόρους και όχι επιβεβαιωμένους μιας και το τελευταίο στάδιο προκύπτει κατόπιν διενέργειας της ερευνητικής γεώτρησης. Να προσθέσουμε ότι τα σχέδια για την πραγματοποίηση ερευνητικών γεωτρήσεων έρχονται σε συνέχεια της σημαντικής συμβολαιοποίησης ποσοτήτων που έχει πετύχει η Energean και φτάνει τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα 20 χρόνια.

Υπό αυτό το πρίσμα, η διερεύνηση περαιτέρω οικοπέδων συνιστά μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την διεύρυνση του χαρτοφυλακίου του Ομίλου, χωρίς ωστόσο να καθορίζουν τους οικονομικούς δείκτες ή την παραγωγική απόδοση της εταιρείας και η οποία βρίσκεται σε ανοδική τροχιά, τουλάχιστον σε ορίζοντα έτους.

Η εν λόγω απόφαση θα ληφθεί μόνο και εφόσον προκύψει εταίρος στην διαχείριση του οικοπέδου, ενώ «αγκάθι» αποτελεί επίσης η καθυστέρηση με την διαμόρφωση των απαραίτητων λιμενικών υποδομών. Ως προς το τελευταίο ζήτημα, πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει επιλεγεί το λιμάνι της Πάτρας με την αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή να έχει δώσει έγκριση, ενώ εκκρεμεί εδώ και καιρό η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος κατά την προβλεπόμενη διαδικασία.