Χαμηλότερες τιμές στα τιμολόγια ρεύματος ανακοινώνουν σήμερα οι εταιρείες

Η χονδρεμπορική τιμή τον Αύγουστο μειώθηκε κατά 27% και μέρος αυτής της μείωσης αναμένεται να περάσει στη λιανική. Σε αντίθετη περίπτωση ο πρωθυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση.

Τις προϋποθέσεις για επικείμενη σημαντική μείωση στις χρεώσεις των «πράσινων» τιμολογίων επιβεβαιώνει το «κλείσιμο» της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας τον Αύγουστο με την μέση τιμή να διαμορφώνεται -27,5% σε σχέση με τον Ιούλιο.

Ειδικότερα, οι χρεώσεις, που αναμένεται να ανακοινωθούν από την πλειοψηφία των παρόχων σήμερα, Δευτέρα (1/9) το βράδυ, προβλέπεται να κινηθούν σε πτωτική τροχιά έως και 10% σε ορισμένες περιπτώσεις, προσαρμοζόμενες τόσο στο φθηνότερο κόστος προμήθειας όσο και σε εκτιμήσεις για εξομάλυνση της αγοράς το επόμενο διάστημα με την ζήτηση να υποχωρεί παραδοσιακά την περίοδο του φθινοπώρου. Ενδεικτικά, η μέση τιμή χονδρικής για τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού διαμορφώνεται στα 73,15 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, ήτοι μειωμένη κατά 27,5% σε σχέση με τον Ιούλιο (100,57€/MWh) και 15,23% σε σχέση με τον Ιούνιο (85,42€/MWh).

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο τα πράσινα τιμολόγια εμφάνισαν ανομοιογενή εικόνα με τα προϊόντα κάποιων εταιρειών να υποχωρούν και τα περισσότερα να ανατιμώνται. Οι χρεώσεις κυμάνθηκαν από 15,15 έως 25,5 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα, με την μέση τιμή να φτάνει τα 18,8 λεπτά, αυξημένη κατά 5% σε σχέση με τον Ιούλιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καθορισμός των χρεώσεων για τα «πράσινα» τιμολόγια δεν εξαρτάται μονάχα από την διακύμανση της χονδρεμπορικής, παρά αποτελεί προϊόν μιας συνολικότερης αξιολόγησης της αγοράς σε συνέχεια του προκαθορισμένου τύπου που «βγάζει» την τιμή κάθε φορά.

Με άλλα λόγια, οι προβλέψεις των εταιρειών λαμβάνουν υπόψη την πορεία της αγοράς καθώς και τα όσα έχουν προηγηθεί με βασικό κριτήριο να παραμένουν «εντός» των διακυμάνσεων στα κόστη προμήθειας προς αποφυγήν μεγάλης έκθεσης, πράγμα που με την σειρά του θα σηματοδοτήσει και μεγάλα κόστη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κάποιες εταιρείες επέλεξαν να απορροφήσουν τις αυξήσεις της χονδρικής κατά την χειμερινή περίοδο, διατηρώντας εν συνεχεία τις τιμές τους, παρά την υποχώρηση της χονδρικής κατά τους επόμενους μήνες, σε μια προσπάθεια να ανακτήσουν μέρος των απωλειών.

Επιπρόσθετα, η τιμολογιακή πολιτική των παρόχων διαμορφώνεται σε ένα περιβάλλον οξυμένου ανταγωνισμού για την απόσπαση μεριδίων, πράγμα που εκφράζεται κατά την τρέχουσα περίοδο με επίκεντρο τις πολύ ανταγωνιστικές τιμές στα μπλε-σταθερά τιμολόγια. Αντίθετα στα πράσινα τιμολόγια οι εταιρείες, πολλές φορές, προσπαθούν να ανακτήσουν τα κέρδη που «χάνουν» από τις προσφορές που κάνουν στα μπλέ ή σε άλλα σταθερής χρέωσης τιμολόγια.

Πρέπει να σημειωθεί, τέλος, ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την χθεσινή εβδομαδιαία ανασκόπηση, αναφέρθηκε στο θέμα των τιμών ρεύματος, εξαγγέλλοντας παρέμβαση σε περίπτωση που δεν υποχωρήσουν οι τιμές, γεγονός που από κάποιους σχολιαστές θεωρήθηκε ως προσπάθεια να κερδίσει επικοινωνιακά κέρδη από την αναμενόμενη μείωση των πράσινων τιμολογίων.

Σχετικά με τις ΑΠΕ και το κόστος ενέργειας, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως «η Ελλάδα αποκτά σταδιακά ενεργειακή αυτάρκεια και αυτονομία και μετατρέπεται από καθαρό εισαγωγέα σε καθαρό εξαγωγέα ενέργειας. Με τη βοήθεια των νέων ΑΠΕ, του ήλιου και των ανέμων αλλά χάρη και στις δικές μας παρεμβάσεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο για να διορθώσουμε αστοχίες της ενιαίας αγοράς ενέργειας, φέτος το καλοκαίρι οι τιμές χονδρικής έπεσαν τον Αύγουστο πολύ σημαντικά. Σε σχέση με το περσινό καλοκαίρι, οι τιμές χονδρικής φέτος μειώθηκαν κατά 29%, ενώ η ψαλίδα της περιοχής μας με την κεντρική Ευρώπη περιορίστηκε σημαντικά, με τη χώρα μας να έχει χαμηλότερες τιμές χονδρικής τον Αύγουστο από τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Δανία».