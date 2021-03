8 λόγοι για να παρακολουθήσεις το φετινό Athens Science Festival

Από το 2014 όταν και ξεκίνησε το φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας, Athens Science Festival, έχει εξελιχθεί σε θεσμό. Κάθε χρόνο, οι κάτοικοι και τα σχολεία της Αθήνας εξερευνούν την επιστήμη μέσα από τους πιο καινοτόμους και διασκεδαστικούς τρόπους, ενώ ταυτόχρονα σπουδαίοι επιστήμονες, καθηγητές, αλλά και καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό προσπαθούν με τον δικό τους τρόπο να κάνουν την επιστήμη, προσιτή στο ευρύ κοινό.

Φέτος, με την πανδημία να έχει εισβάλλει για τα καλά στη ζωή μας, το Athens Science Festival, αλλάζει και αποκτά νέα, ψηφιακή μορφή. Από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου, το μεγαλύτερο φεστιβάλ επιστήμης της χώρας θα αναδείξει διαδικτυακά και σε live μετάδοση από την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων τις πιο σύγχρονες εξελίξεις σε τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Athens Science Festival

Βλέπεις, όλοι αυτοί οι μήνες της πανδημίας και του lockdown, έφεραν στο προσκήνιο μια νέα κατηγορία ανθρώπων με «σούπερ δυνάμεις». Μπορεί οι σημερινοί ήρωες να μη φορούν κάπα, έχουν όμως λευκή στολή και βρίσκονται συνεχώς μέσα σε ένα εργαστήριο. Είναι οι επιστήμονες, οι οποίοι με θέληση για προσφορά και αίσθηση καθήκοντος έχουν βγει μπροστά και δίνουν τη δική τους μάχη καθημερινά. Αυτούς τους «ήρωες» της επιστήμης, θέλει να τιμήσει το φετινό φεστιβάλ και σου έχουμε μερικούς πολύ καλούς λόγους, που αξίζει την προσοχή σου.

Πλούσιο τριήμερο πρόγραμμα

Η βασική διαφορά του φετινού Athens Science Festival είναι πως πρόκειται για ένα διαδραστικό σημείο συνάντησης, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι, από όπου κι αν βρίσκονται. Μέσα από μια πληθώρα θεματικών ενοτήτων, από ζητήματα ιατρικής και βιωσιμότητας, μέχρι επιπτώσεις της πανδημίας στην καθημερινότητα μας και κινηματογραφικές παραγωγές, είναι δεδομένο πως το ASF θα καλύψει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς διαδικτυακούς επισκέπτες.

Μέσα σε τρεις ημέρες, θα υπάρχουν 60 slots, με 50 ομιλητές από τουλάχιστον οκτώ διαφορετικές χώρες. Θα γίνουν 100 πειράματα επίδειξης, θα προβληθούν ντοκιμαντέρ, animation films, ενώ θα διεξαχθούν πολλά παιδικά εργαστήρια, science quiz και δωρεάν παράλληλες δράσεις.

Οι μικροί φίλοι θα το λατρέψουν

Παράλληλα, στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα διοργανωθούν περισσότερες από 30 συναρπαστικές δράσεις για παιδιά, όπως εκπαιδευτικά παιχνίδια, εργαστήρια, πειράματα, ψηφιακές ξεναγήσεις, προβολές ντοκιμαντέρ, διαγωνισμοί και πολλά άλλα.

Οι μικροί φίλοι θα «κυνηγήσουν τον χαμένο θησαυρό» και θα κάνουν ένα «φιλοσοφικό ταξίδι στο σύμπαν», θα λύσουν τον «Δούρειο Γρίφο», θα ανακαλύψουν για τους «αθάνατους ήρωες της επιστήμης», καθώς και τις εφευρέσεις των τον Tomas Edison και τον Sir Charles Wheatstone. Τέλος, θα μάθουν μέσα από ένα βιωματικό εργαστήριο για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, θα εξερευνήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, τη γεω-πληροφορική, τη χημεία, την ιατρική, τα μαθηματικά και πολλά άλλα, με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο.

Οι Νομπελίστες του ASF

Στόχος του φετινού φεστιβάλ είναι όλοι ανεξαιρέτως να αναγνωρίσουν και να τιμήσουν τον ρόλο και την προσφορά των επιστημόνων στην καθημερινή μας ζωή. Και σε αυτό θα βοηθήσουν με την διαδικτυακή τους παρουσία, δύο βραβευμένοι με Νόμπελ επιστήμονες.

Ο Peter Agre (Νόμπελ Χημείας το 2003), διάσημος καθηγητής και διευθυντής του Κέντρου Ερευνών για την Ελονοσία του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, θα μιλήσει για τη σημασία που έχει η διεύρυνση των δυνατοτήτων της ιατρικής στην πρόοδο και την εξέλιξη της ανθρωπότητας, ενώ ο Aaron Ciechanover (Νόμπελ Χημείας το 2004), διακεκριμένος Πανεπιστημιακός Καθηγητής Ιατρικής Σχολής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Technion-Israel, θα μας προειδοποιήσει από την πλευρά του για το πώς η εφαρμογή της «Εξατομικευμένης Ιατρικής» δημιουργεί ορισμένα πολύ σοβαρά ζητήματα βιοηθικής.

Οι γυναίκες σε πρώτο πλάνο

Ακόμη ένα θετικό του φετινού φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας είναι πως στο πρόγραμμα βλέπουμε πολλές καταξιωμένες γυναίκες επιστήμονες, όπως η Susan Schneider, διεθνούς φήμης πανεπιστημιακός, διακεκριμένη φιλόσοφος και συγγραφέας του επιτυχημένου βιβλίου «Artificial You: AI and the Future of the Mind». Επίσης, στη φετινή διοργάνωση θα συμμετέχει η ιατρική εικονογράφος, που δημιούργησε την πιο ευρέως αναγνωρισμένη εικόνα του SARS-CoV-2 παγκοσμίως, Alissa Eckert, καθώς και η βραβευμένη με OSCAR και BAFTA σκηνοθέτιδα Elena Andreicheva που έρχεται για να αναδείξει τον ρόλο που διαδραματίζουν τα ντοκιμαντέρ στο να γίνουν η επιστήμη και η τεχνολογία πιο κατανοητές.

Alissa Eckert

Η πανδημία του κορονοϊού, αλλά και οι επιπτώσεις της στη δημιουργική καινοτομία θα είναι το κεντρικό θέμα στην ομιλία της διάσημης Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου της Αριζόνα, Diana Ayton-Shenker, ενώ η Verena Mohaupt, συντονίστρια πλατφορμών εφοδιαστικής και έρευνας στο Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, θα μιλήσει για τη MOSAiC, την μεγαλύτερη και πιο φιλόδοξη ερευνητική αποστολή που έχει γίνει ποτέ στην Αρκτική.

Diana Ayton-Shenker

Παράλληλα, θα έχουμε και ελληνική εκπροσώπηση στις γυναίκες, μιας και με την παρουσία τους θα τιμήσουν το Athens Science Festival, η Μαρίλη Νίκα, AI Product Manager στην Google, και η Ράνια Σβορώνου, Design Director στην IBM, οι οποίες στην ομιλία τους, θα μας αποκαλύψουν τις διαδικασίες και τον τρόπο σκέψης πίσω από τη σύλληψη και την υλοποίηση γνωστών ψηφιακών προϊόντων, που χρησιμοποιούμε όλοι καθημερινά.

Οι Έλληνες του MIT που ξεχωρίζουν

Κωνσταντίνος Δασκαλάκης

Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, θα βρεις από κάτω έναν Έλληνα, λέει μια παροιμία και μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση του φετινού Athens Science Festival. Ανάμεσα, λοιπόν, στις σπουδαίες προσωπικότητες που θα δώσουν παρών, ξεχωρίζουν και τα ονόματα δύο Ελλήνων καθηγητών του MIT.

Ο διεθνούς φήμης καθηγητής Επιστήμης των Υπολογιστών στο ΜΙΤ, Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, έρχεται για να περιγράψει τους λόγους που η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτυγχάνει, ενώ ο Μανώλης Κέλλης (Καμβυσέλης), καθηγητής Επιστήμης των Υπολογιστών του ΜΙΤ, θα παρουσιάσει στην ομιλία του τις ευκαιρίες σχεδιασμού νέων μεθόδων διάγνωσης για την αντιμετώπιση ανίατων, μέχρι σήμερα, ασθενειών.

Η βοήθεια των celebrities

Όπως είπαμε, σκοπός του Athens Science Festival είναι να συνδυάσει τη μάθηση, με την ψυχαγωγία. Έτσι, εκτός από τις ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, θα δούμε και κάποιους αποφασισμένους, αλλά και γενναίους διάσημους να έρχονται αντιμέτωποι με συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία, που εκπροσωπούνται από καταξιωμένους επιστήμονες, μέσα από παιχνίδια και ερωτήσεις.

Με τη βοήθεια κάποιων γνωστών, λοιπόν, προσώπων από την τηλεόραση, τον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και τον αθλητισμό, οι επιστήμονες που θα πάρουν μέρος στο φεστιβάλ, θα προσπαθήσουν να διαχύσουν στο ευρύ κοινό την επιστημονική γνώση με ένα δημιουργικό και ευφάνταστο τρόπο.

O τελικός του STEM STARS

Αυτός είναι ένας ιδιαίτερος λόγος για να παρακολουθήσεις το ASF. Και αρκετά συγκινητικός θα προσθέταμε, καθώς θα αναδείξει τα νέα ταλέντα με ιδιαίτερη κλίση στις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική ή τα μαθηματικά (STEM - Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Ο διαγωνισμός STEM STARS Greece διοργανώνεται στην Ελλάδα κάθε χρόνο, με σκοπό να υποστηρίξει και να επιβραβεύσει μαθήτριες και μαθητές 14-18 χρονών (Γ΄ Γυμνασίου έως Γ΄Λυκείου).

Οι φετινοί νικητές και νικήτριες του διαγωνισμού, λοιπόν, οι οποίοι θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια του Athens Science Festival θα έχουν την ευκαιρία να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον διεθνή διαγωνισμό “International Science and Engineering Fair,” τον μεγαλύτερο διεθνή διαγωνισμό επιστημών, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά τον Μάιο 2021.

Η επιστήμη είναι παντού γύρω μας

Τέλος, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε πως η επιστήμη και τα επιτεύγματά της βρίσκονται παντού γύρω μας, σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Από το φαγητό που τρώμε, μέχρι τη μουσική που ακούμε για να χαλαρώσουμε. Μέσα από το πλούσιο πρόγραμμα του ASF θα μπορέσουμε να έρθουμε πιο κοντά, με έναν κόσμο, τον οποίο θεωρούσαμε κάπως μακρινό στο μυαλό μας. Και σε αυτό θα βοηθήσουν φυσικά οι φετινοί ομιλητές.

Δίχως αμφιβολία, ζούμε σε καιρούς που έχουμε όλοι ανάγκη από «ήρωες». Οι σημερινοί ήρωες είναι οι επιστήμονες, οι οποίοι δίνουν κάθε μέρα τον δικό τους αγώνα, προκειμένου να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. «Η εποχή των ηρώων» είναι εδώ. Ας την εξερευνήσουμε όλοι μαζί, σε ένα ακόμα συναρπαστικό επιστημονικό φεστιβάλ: το ASF 2021.

* Το Athens Science Festival 2021 διοργανώνεται από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Επιστήμη Επικοινωνία-SciCo, το British Council και την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με πλήθος ακαδημαϊκών, ερευνητικών φορέων και εκπαιδευτικών οργανισμών. Το φεστιβάλ διεξάγεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας.

Πληροφορίες:

Πότε: Σάββατο 27 έως Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021

Συμμετοχή: Εισιτήρια από 5€

Δωρεάν παράλληλες δράσεις

Εισιτήρια:

Πρωινή (10.00-14.00): 10€

Απογευματινή (16.00-20.00): 10€

Βραδινή (20.30-22.30): 5€

Ημερήσιο εισιτήριο: 15€

Τριήμερο εισιτήριο: 25€

Προπώληση: Viva.gr

Περισσότερες πληροφορίες: www.athens-science-festival.gr