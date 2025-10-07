Έλαμψε το “Φεγγάρι της Συγκομιδής” – Εντυπωσιακά καρέ από την πρώτη υπερπανσέληνο της χρονιάς

Το “Φεγγάρι της Συγκομιδής” ή αλλιώς “Πανσέληνος του κυνηγού”, αποτέλεσε τη φωτεινότερη πανσέληνο για το 2025. Δείτε φωτογραφίες.

Στις 07:00 το πρωί της Τρίτης (07/10) έλαμψε στον ουρανό η πρώτη υπερπανσέληνος της χρονιάς, γνωστή και ως “Πανσέληνος της Συγκομιδής”.

Η συγκεκριμένη πανσέληνος ήταν μια υπερσελήνη, αυτό σημαίνει ότι η Σελήνη βρισκόταν στο κοντινότερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη, σε απόσταση περίπου 361.000 χιλιομέτρων.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Σελήνη να φαίνεται έως και 14% μεγαλύτερη και 30% πιο φωτεινή από μια συνηθισμένη πανσέληνο, όπως αναφέρει η NASA. Αν και η διαφορά δεν γίνεται πάντα εύκολα αντιληπτή με το γυμνό μάτι, όσοι κοίταξαν τον ουρανό την ώρα που το φεγγάρι ανέτειλε πάνω από τον ορίζοντα, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες

Ôï öåããÜñé áíáôÝëëåé ìÝóá áðü ôá óýííåöá ðÜíù áðü ôï êÜóôñï ÐáëáìÞäé óôï Íáýðëéï, ÄåõôÝñá 6 Ïêôùâñßïõ 2025. Ðñüêåéôáé ãéá ôç ëåãüìåíç «ÐáíóÝëçíï ôçò ÓõãêïìéäÞò», êáèþò åßíáé ç ðáíóÝëçíïò ðïõ óõìâáßíåé ðéï êïíôÜ óôç öèéíïðùñéíÞ éóçìåñßá. Ç ðáíóÝëçíïò ôïõ Ïêôùâñßïõ åßíáé åðßóçò õðåñðáíóÝëçíïò, ðñÜãìá ðïõ óçìáßíåé üôé ç ÓåëÞíç âñßóêåôáé êïíôÜ óôï êïíôéíüôåñï óçìåßï ôçò ôñï÷éÜò ôçò ãýñù áðü ôç Ãç (ðåñßãåéï), åìöáíéæüìåíç ìåãáëýôåñç êáé öùôåéíüôåñç áðü ôï óõíçèéóìÝíï. Ç ïíïìáóßá «ÖåããÜñé ôçò ÓõãêïìéäÞò» (Harvest Moon) ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí áãñïôéêÞ ðáñÜäïóç. ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ/ΙΝΤΙΜΕ

ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ/ΙΝΤΙΜΕ

ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ/ΙΝΤΙΜΕ

ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ/ΙΝΤΙΜΕ

ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ/ΙΝΤΙΜΕ

Ôï öåããÜñé áíáôÝëëåé ìÝóá áðü ôá óýííåöá ðÜíù áðü ôï êÜóôñï ÐáëáìÞäé óôï Íáýðëéï, ÄåõôÝñá 6 Ïêôùâñßïõ 2025. Ðñüêåéôáé ãéá ôç ëåãüìåíç «ÐáíóÝëçíï ôçò ÓõãêïìéäÞò», êáèþò åßíáé ç ðáíóÝëçíïò ðïõ óõìâáßíåé ðéï êïíôÜ óôç öèéíïðùñéíÞ éóçìåñßá. Ç ðáíóÝëçíïò ôïõ Ïêôùâñßïõ åßíáé åðßóçò õðåñðáíóÝëçíïò, ðñÜãìá ðïõ óçìáßíåé üôé ç ÓåëÞíç âñßóêåôáé êïíôÜ óôï êïíôéíüôåñï óçìåßï ôçò ôñï÷éÜò ôçò ãýñù áðü ôç Ãç (ðåñßãåéï), åìöáíéæüìåíç ìåãáëýôåñç êáé öùôåéíüôåñç áðü ôï óõíçèéóìÝíï. Ç ïíïìáóßá «ÖåããÜñé ôçò ÓõãêïìéäÞò» (Harvest Moon) ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí áãñïôéêÞ ðáñÜäïóç.

Η προέλευση του ονόματος

To “Φεγγάρι της Συγκομιδής” (Harvest Moon), είναι εμπνευσμένο από τη φύση αλλά και τις αγροτικές ασχολίες. Συγκεκριμένα, στις αγροτικές περιοχές της Βόρειας Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, το δυνατό φως της φθινοπωρινής πανσελήνου βοηθούσε τους ανθρώπους να συνεχίσουν τη συγκομιδή των καλλιεργειών και μετά τη δύση του ήλιου, γι’ αυτό και πήρε αυτή την ονομασία.

Στην Ελλάδα συνηθίζεται, η ίδια πανσέληνος να λέγεται και “Φεγγάρι του κυνηγού”, καθώς συνδέεται με μια περίοδο συγκομιδής τροφίμων και εφοδίων για τον χειμώνα. Παρόλα αυτά, για τον φετινό Οκτώβρη θα λάβει το όνομα “Πανσέληνος της Συγκομιδής”, καθώς ανατέλλει σε κοντινή απόσταση με τη φθινοπωρινή ισημερία.

Το φαινόμενο θα είναι ορατό για περίπου τρεις ημέρες. Το φεγγάρι θα ανατείλει λίγο μετά τις 19:00, δημιουργώντας ένα ιδανικό θέαμα τόσο για τους ρομαντικούς όσο και για τους λάτρεις της αστρονομίας, που θα είναι σε θέση να παρατηρήσουν την υπερπανσέληνο ακόμη και χωρίς τηλεσκόπιο.

Καθώς ο χρόνος περνά και η φύση αλλάζει ρυθμό, το “Φεγγάρι της Συγκομιδής” μάς θυμίζει πως κάθε κύκλος, όπως αυτός της Σελήνης, φέρει μέσα του τη δική του λάμψη.