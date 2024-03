ΗΠΑ: Νέα μήνυση της κυβέρνησης κατά της Apple – Ο λόγος

Κατά της Apple στρέφεται το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, καταγγέλλοντας ότι παραβιάζει τους αντιμονοπωλιακούς νόμους.

Έτοιμο να καταθέσει μήνυση κατά της Apple είναι το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τρεις ανθρώπους που γνωρίζουν την υπόθεση και μίλησαν στο CNN.

Η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορεί τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στον κόσμο ότι παραβιάζει τους αντιμονοπωλιακούς νόμους και εμποδίζει τους αντιπάλους της να έχουν πρόσβαση σε χαρακτηριστικά υλικού και λογισμικού του iPhone της.

Για παράδειγμα, η Apple επιτρέπει στους χρήστες του iPhone να στέλνουν απρόσκοπτα φωτογραφίες και βίντεο υψηλής ποιότητας μεταξύ τους, αλλά τα μηνύματα πολυμέσων σε τηλέφωνα Android είναι χαμηλότερης ποιότητας. Η εταιρεία, πάντως, στα τέλη του περασμένου έτους υποχώρησε και συμφώνησε να βελτιώσει το πρότυπο ποιότητας που χρησιμοποιεί για την αλληλεπίδραση με τηλέφωνα Android μέσω γραπτών μηνυμάτων.

Η αγωγή, η οποία αναμένεται να κατατεθεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, σύμφωνα με το Reuters, κλιμακώνει τους αντιμονοπωλιακούς αγώνες της κυβέρνησης Μπάιντεν εναντίον των περισσότερων από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς κολοσσούς των ΗΠΑ.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης μηνύει ήδη την Google της Alphabet Inc. για μονοπώλιο, ενώ η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου ασκεί αντίστοιχες αγωγές κατά των Meta Platforms Inc. και Amazon.com Inc.

Η τρίτη φορά

Αυτή θα είναι η τρίτη φορά που το Υπουργείο Δικαιοσύνης μηνύει την Apple για αντιμονοπωλιακές παραβιάσεις τα τελευταία 14 χρόνια.

Η μήνυση έρχεται, μάλιστα, καθώς η Apple βρίσκεται υπό αυξανόμενο έλεγχο στην Ευρώπη για υποτιθέμενη αντιανταγωνιστική συμπεριφορά.

Στην εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ αυτόν τον μήνα επειδή απέκλεισε τους ανταγωνιστές της στο streaming μουσικής από το να προσφέρουν φθηνότερες προσφορές. Η Apple άσκησε έφεση κατά του προστίμου και δήλωσε ότι οι ρυθμιστικές αρχές απέτυχαν να αποκαλύψουν οποιαδήποτε «αξιόπιστη απόδειξη για βλάβη των καταναλωτών».