“Μαύρο φεγγάρι”: Το σπάνιο φαινόμενο του Αυγούστου που συμβαίνει κάθε 33 χρόνια

Αυτό το Σαββατοκύριακο θα εμφανιστεί στον ουρανό το “μαύρο φεγγάρι”, ένα σπάνιο φαινόμενο που θα ξανασυμβεί το 2027.

Το “μαύρο φεγγάρι“, ένα σπάνιο φαινόμενο που συμβαίνει στη φάση της νέας σελήνης, θα εμφανιστεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Όταν η σελήνη βρίσκεται σχεδόν ανάμεσα στη Γη και τον ήλιο, η πλευρά της που «βλέπει» τον ήλιο φωτίζεται, αλλά η πλευρά που κοιτάζει τη Γη παραμένει σκοτεινή. Αυτή είναι η φάση της νέας σελήνης — όταν η σελήνη δεν φαίνεται καθόλου στον νυχτερινό ουρανό.

Στη φάση αυτή, η φωτισμένη πλευρά της σελήνης είναι στραμμένη μακριά από τη Γη, ενώ η ίδια ανατέλλει και δύει μαζί με τον ήλιο, γι’ αυτό και μένει αθέατη. Η σελήνη είναι «κλειδωμένη βαρυτικά» με τον πλανήτη μας, που σημαίνει ότι από τη Γη βλέπουμε πάντα την ίδια της πλευρά.

Ο όρος «μαύρη σελήνη» δεν είναι επίσημος αστρονομικός, αλλά χρησιμοποιείται για δύο περιπτώσεις: είτε όταν μέσα στον ίδιο μήνα εμφανίζονται δύο νέες σελήνες (αντί για μία), είτε όταν σε μια εποχή (τρίμηνο) εμφανίζονται τέσσερις νέες σελήνες. Σε αυτή την περίπτωση, η τρίτη από τις τέσσερις αποκαλείται «μαύρη σελήνη».

Η μαύρη σελήνη του Σαββάτου είναι η τρίτη νέα σελήνη του καλοκαιριού. Η τέταρτη θα εμφανιστεί στις 21 Σεπτεμβρίου, μια μέρα πριν από τη φθινοπωρινή ισημερία στο Βόρειο Ημισφαίριο.

“Μαύρο φεγγάρι”: Θα μπορέσουμε να το δούμε;

Η μαύρη σελήνη θα είναι στον ουρανό, αλλά δεν θα είναι ορατή, αφού το φωτισμένο της μέρος θα κοιτάζει μακριά από τη Γη. Έτσι, τη νύχτα θα μοιάζει σαν να έχει εξαφανιστεί.

Ωστόσο, το φαινόμενο αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για παρατήρηση του ουρανού και ειδικά όσον αφορά το φαινόμενο των Περσείδων που ολοκληρώνεται στις 24 Αυγούστου.

Το επόμενο “μαύρο φεγγάρι” αναμένεται στις 31 Αυγούστου 2027, όταν θα υπάρξουν δύο νέες πανσέληνοι μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα.