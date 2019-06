Ο κορυφαίος Νευροεπιστήμονας Paul Zak στο 8ο Leadership Seminar της SARGIA Partners

Η SARGIA Partners υποδέχεται τον κορυφαίο Νευροεπιστήμονα Paul Zak, ως κεντρικό ομιλητή του 8ου ετησίου Σεμιναρίου Ηγεσίας της με θέμα Trust Factor: The Science of Creating High Performance Companies, στις 10 Ιουνίου, στο Divani Apollon Palace and Thalasso.

Ως η μοναδική Συμβουλευτική Εταιρεία στην Ελλάδα που εξειδικεύεται αποκλειστικά στον τομέα του Ηγετικού Μετασχηματισμού, η SARGIA Partners προσκαλεί τον παγκοσμίου φήμης Νευροεπιστήμονα, συγγραφέα και ομιλητή, για να παρουσιάσει στα στελέχη των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων, τη σημασία της έννοιας «Εμπιστοσύνη» ως δομικού λίθου της εταιρικής κουλτούρας και καθοριστικού παράγοντα στον τρόπο που οι άνθρωποι, επικοινωνούν, συνεργάζονται και συντελούν στην αύξηση της κερδοφορίας των οργανισμών τους.

Κεντρικό σημείο του Σεμιναρίου Ηγεσίας θα αποτελέσει η πρώτη δημόσια παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διεθνούς έρευνας εταιρικής Εμπιστοσύνης «OFactor», με επίσημη συμμετοχή, στοιχεία και συμπεράσματα από την ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα.

Αποδεικνύοντας πως η εμπιστοσύνη μπορεί να καλλιεργηθεί και να γίνει η βάση, τόσο της εταιρικής όσο και της κοινωνικής μας κουλτούρας, ο Αμερικανός ερευνητής και καθηγητής, θα κλείσει την εισαγωγή του, παρουσιάζοντας στους συμμετέχοντες ένα καινοτόμο πρόγραμμα ενίσχυσης της εταιρικής Εμπιστοσύνης, που κάθε οργανισμός μπορεί να εφαρμόσει, εκτοξεύοντας την κερδοφορία του και την ευημερία των στελεχών του.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του 8ου Σεμιναρίου Ηγεσίας έχει ως εξής:

09:30-11:00

ΜΕΡΟΣ 1ο

Η Νευροεπιστήμη των οργανισμών με υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης

Η Εμπιστοσύνη στο μυαλό: Ο Paul Zak αναλύει το πώς τα εργαστηριακά του πειράματα αποδεικνύουν ότι κάθε φορά που νιώθουμε ότι μας εμπιστεύονται, ο εγκέφαλός μας συνθέτει και απελευθερώνει την ωξυτοκίνη, μια ορμόνη που ενεργοποιεί ένα τμήμα του εγκεφάλου το οποίο αυξάνει την ενσυναίσθησή μας.

Η Εμπιστοσύνη στην εργασία: Σύμφωνα με ερευνητικά στοιχεία, 55% των CEOs παγκοσμίως παραδέχονται ότι υπάρχει μια έλλειψη εμπιστοσύνης που απειλεί τους οργανισμούς τους, αλλά δε διαθέτουν κάποιο εφαρμοσμένο εργαλείο που να τους επιτρέπει να την εντοπίσουν και να την αποφύγουν.

Μάθετε για νέες προσεγγίσεις και βέλτιστες πρακτικές που αποδεικνύουν ότι η εμπιστοσύνη μέσα στους οργανισμούς μπορεί να καλλιεργηθεί μεθοδικά και με επιτυχία.

Ενίσχυση επιδόσεων μέσω της εμπιστοσύνης: Έχετε αναρωτηθεί ποτέ σε ποιο βαθμό μία εταιρική κουλτούρα που βασίζεται στην έννοια της εμπιστοσύνης μπορεί να ενισχύσει την απόδοση των ανθρώπων σας, επιτρέποντάς σας έτσι να επιτύχετε τους οργανωτικούς σας στόχους;

Ο Paul Zak παρουσιάζει στοιχεία έρευνας που αποδεικνύουν τον βαθμό στο οποίο η εμπιστοσύνη ενισχύει τα εταιρικά αποτελέσματα σε βασικούς πυλώνες που απασχολούν τους CEO παγκοσμίως.

ΜΕΡΟΣ 2ο

Η πρώτη επίσημη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας «OFactor Organizational Trust Survey» στην Ελλάδα

Η παγκόσμια έρευνα OFactor Organizational Trust Survey, που σχεδιάστηκε από τον Paul Zak, αξιολογεί το περιβάλλον εργασίας, τις πρακτικές της διοίκησης και τους οργανωτικούς παράγοντες που συνδέονται με κουλτούρες υψηλής εμπιστοσύνης και αποδοτικές ομάδες. Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα συμμετέχει στην έρευνα αυτή.

Ο Paul Zak παρουσιάζει και αναλύει σημαντικά ευρήματα σχετικά με:

Τα σημερινά επίπεδα εμπιστοσύνης στους οργανισμούς στην Ελλάδα

Ένα εμπεριστατωμένο συμβουλευτικό πλαίσιο που δείχνει τι μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις για να απολαμβάνουν τα οφέλη της εμπιστοσύνης στην απόδοση των ανθρώπων τους και του συνόλου των οργανισμών τους

ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Μετά την παρουσίαση της έρευνας εταιρικής εμπιστοσύνης, θα ακολουθήσει ένα panel συζήτησης όπου ανώτατα στελέχη διακεκριμένων οργανισμών, θα σχολιάσουν και θα αναλύσουν τα ευρήματά της, αναφέροντας στοιχεία και βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζουν στο πλαίσιο των οργανισμών τους.

ΜΕΡΟΣ 3ο

Κτίζοντας την κουλτούρα Εμπιστοσύνης

Ο Paul Zak παρουσιάζει το OFactor, το πρωτοποριακό εργαλείο διαχείρισης που έχει αναπτύξει και περιγράφει ένα πρόγραμμα οκτώ βημάτων ενίσχυσης της εταιρικής Εμπιστοσύνης, που οποίο κάθε οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει για να αυξήσει την κερδοφορία του, διατηρώντας ταυτόχρονα υγιείς και χαρούμενους εργαζόμενους. Μία μοναδική ανάλυση που θα εστιάζει σε:

Αλλαγή συμπεριφοράς στην εργασία: Οι 8 κύριοι πυλώνες που ορίζουν το επίπεδο εμπιστοσύνης στους οργανισμούς: Επιβράβευση, Προσδοκία, Αποδοτικότητα, Μεταβίβαση, Εξωστρέφεια, Φροντίδα, Επένδυση και Δημιουργία Φυσικών Οργανισμών

Παραδείγματα μαθησιακών προσεγγίσεων για τροποποίηση συμπεριφοράς: Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση που αναλύει αποτελεσματικούς τρόπους για την αύξηση της εμπιστοσύνης, με λειτουργικά και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ο Paul J. Zak είναι ιδρυτής του Κέντρου Νευρο-οικονομικών Μελετών και βασικός εισηγητής των διεπιστημονικών πεδίων του Νeuromanagement και του Νeuromarketing. Τα βιβλία του Trust Factor, The Moral Molecule και Moral Markets, έχουν γίνει Best Sellers, εισάγοντας νέα δεδομένα στον κλάδο της Νευροεπιστήμης, προσφέροντας επιστημονικά εργαλεία στις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να καταγράψουν υψηλότερες επιδόσεις σε όλους στους τομείς που εξαρτώνται από τον παράγοντα άνθρωπο. Τις ομιλίες του έχουν παρακολουθήσει εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλον τον κόσμο, ενώ έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο.

Το Σεμινάριο Ηγεσίας της SARGIA Partners απευθύνεται σε Ανώτερα και Ανώτατα Διοικητικά Στελέχη, καθώς και επαγγελματίες του HR, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Your Directors Club, τη Χρυσή Χορηγία του Ομίλου ΟΤΕ, τη Χορηγία της GenerationY, της ΕΥ και της Pressious Arvanitidis και την Υποστήριξη της Fovera Prostasia, της IQVIA και της Ιlly Iperespresso.

Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε στο 210 9120951 ή επισκεφθείτε το https://www.leadershipseminars.gr/en/

Η SARGIA Partners αποτελεί τον αποκλειστικό σύμβουλο ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών σε ζητήματα ηγετικού ανασχεδιασμού από την αρχική σύλληψη έως και την τελική υλοποίηση, παρέχοντας ουσιαστική ενίσχυση ώστε να επιτύχουν τους εταιρικούς τους στόχους μέσα στο πλαίσιο ριζικών αλλαγών που απαιτούν σημαντικές τροποποιήσεις σε νοοτροπία και συμπεριφορές.

Εμπνέει τα ανώτατα διοικητικά στελέχη να αναπτύξουν ένα υψηλότερο επίπεδο αντίληψης κατά τη διαχείριση της αλλαγής, με όραμα, ενσυνειδητότητα, ευελιξία και εγρήγορση.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της εστιάζουν στη Συμβουλευτική Ανωτάτων Στελεχών, την ευθυγράμμιση διοικητικών ομάδων και την ηγετική ευελιξία, ενώ αντλούν από τις βέλτιστες πρακτικές των επιστημών Συμπεριφοράς και Ανάπτυξης, της Νευροεπιστήμης, των Αρχών Μαθησιακών Οργανισμών και ανεπτυγμένων μεθοδολογιών coaching.

Η SARGIA Partners ιδρύθηκε το 2010 και έκτοτε έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ρουμανία, παρέχοντας τις συμβουλευτικές υπηρεσίες της σε Ανώτατα Διοικητικά Στελέχη εταιρειών της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.