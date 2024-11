Πομπηία: Η αλήθεια για τα θύματα που πέθαναν αγκαλιασμένα

Νέα έρευνα βασισμένη σε ανάλυση DNA ανατρέπει θεωρίες για ορισμένα θύματα της Πομπηίας, αποκαλύπτει ορισμένα γενετικά χαρακτηριστικά τους και μας επιτρέπει να δούμε με άλλα μάτια την πόλη που θάφτηκε στη λάβα. (Courtesy of MIC, Archaeological Park of Pompeii via AP)