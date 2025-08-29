Τυφλός μπορεί να δει ξανά μέσω του δοντιού του

Ο 33χρονος Καναδός, Μπρεντ Τσάπμαν, ξαναβρήκε το φως του μέσω της διαδικασίας που λέγεται tooth-in-eye surgery. Γιατί επιλέγεται το δόντι για μάτι.

Ο Μπρεντ Τσάπμαν είχε χάσει την όρασή του, για διάστημα μεγαλύτερο των δύο δεκαετιών.

Τώρα, μπορεί και πάλι να δει, μέσω του δοντιού του. Είναι ένας από τους 3 Καναδούς που υποβλήθηκαν στην επέμβαση που ονομάζεται tooth-in-eye surgery.

Παλαιότερα το χειρουργείο αυτό ήταν γνωστό ως οστεο-οδοντο-κερατοπρόθεση (osteo-odonto-keratoprosthesis -OOKP). Πρόκειται για περίπλοκη διαδικασία, που αποκαθιστά την όραση, σε ασθενείς με σοβαρή τύφλωση κερατοειδούς, όπου οι παραδοσιακές μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς είναι αναποτελεσματικές.

Η βασική προϋπόθεση είναι να έχουν παραμείνει υγιείς ο αμφιβληστροειδής και το οπτικό νεύρο.

Η πρώτη tooth-in-eye επέμβαση που έγινε ποτέ στον Καναδά, ήταν αυτή του περασμένου Φεβρουαρίου, στο Νοσοκομείο Mount Saint Joseph στο Βανκούβερ, με επικεφαλής τον οφθαλμίατρο Δρ. Greg Moloney. Ακολούθησαν άλλες δυο. Ήταν όλες επιτυχημένες.

Πώς γίνεται η σύνδεση ματιού και δοντιού

Η διαδικασία περιλαμβάνει δυο στάδια.

Στο πρώτο, που διαρκεί 6 ώρες, γίνεται εξαγωγή κυνόδοντα του ασθενούς, για τη δημιουργία ενός προσθετικού κερατοειδούς. Το σύμπλεγμα δοντιού-φακού, εμφυτεύεται στο μάγουλο του ασθενούς για 2-3 μήνες, ώστε να αναπτυχθεί ιστός γύρω του. Στην ουσία, δημιουργείται μια “βιολογική άγκυρα“.

Ταυτόχρονα, αφαιρείται ουλώδης ιστός από το μάτι και ένα πτερύγιο ιστού από το μάγουλο ράβεται πάνω από το μάτι, ώστε να το προετοιμάσει για το εμφύτευμα.

Στο δεύτερο στάδιο, μετά τους 3 μήνες από το πρώτο, αφαιρείται το σύμπλεγμα δοντιού-φακού από το μάγουλο, η κατεστραμμένη ίριδα και ο φακός του ματιού. Το δόντι ράβεται στην οφθαλμική κόγχη και “πιάνεται” από τον ιστό του μάγουλου. Μια μικρή τρύπα στο πτερύγιο ιστού επιτρέπει στο φως να περάσει μέσα από τον φακό.

Η όραση συνήθως αρχίζει να επιστρέφει μέσα σε ένα μήνα.

Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο, το μάτι που δημιουργείται είναι ροζ με έναν μικρό μαύρο κύκλο, που είναι ο φακός. Δεν παραπέμπει σε φυσιολογικό μάτι, αλλά είναι λειτουργικό ως προς την όραση.

Γιατί επιλέχθηκε το δόντι για την αποκατάσταση της όρασης

Η πρωτοποριακή μέθοδος του Ιταλού οφθαλμίατρου Μπενετέτο Στραμπέλι, έχει πραγματοποιηθεί σε περίπου 10 χώρες (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιαπωνία, Ινδία, Αυστραλία) με περίπου 500-1.000 περιπτώσεις παγκοσμίως.

Ως προς τη βασική απορία, για την επιλογή του δοντιού έναντι όλων των άλλων που έχουμε πάνω μας, οι ειδικοί εξηγούν πως η πιο σκληρή ουσία του σώματος είναι ιδανική για να “φιλοξενήσει” ένα φακό και να μην τον απορρίψει, σε αντίθεση με τα συνθετικά εμφυτεύματα. Η ενσωμάτωση του ιστού στα μάγουλα εξασφαλίζει περαιτέρω σταθερότητα.

Οι τρεις πρώτοι που ξαναβρήκαν το φως τους

Σε ό,τι αφορά τους τρεις πρώτους ασθενείς που έζησαν την εμπειρία της tooth-in-eye surgery, η 75χρονη Γκέιλ Λέιν είχε χάσει την όραση της προ δεκαετίας, λόγω συνδρόμου Stevens-Johnson που προκλήθηκε από αντισπασμωδική φαρμακευτική αγωγή. Οι επεμβάσεις της ολοκληρώθηκαν τον Μάιο του 2025 και η γυναίκα ανέκτησε την όραση της, αρχικά βλέποντας φως, μετά κίνηση και τέλος πρόσωπα.

Ο Μπρεντ Τσάπμαν τυφλώθηκε στα 13, από σύνδρομο Stevens-Johnson μετά από αντίδραση στην ιβουπροφαίνη. Παρά τις 50 προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων 12 μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς, η όρασή του παρέμεινε ανέπαφη μέχρι την καινοτόμα διαδικασία.

«Όταν κάναμε την πρώτη οπτική επαφή με τον Δρ Moloney, ξεσπάσαμε και οι δυο σε κλάματα» δήλωσε ο 33χρονος στο CBS Chicago, «η τελευταία φορά που έκανα οπτική επαφή με κάποιον, ήταν πριν 20 χρόνια».

Τα στοιχεία του τρίτου ασθενούς παραμένουν άγνωστα. Ανακοινώθηκε ωστόσο, πως το αποτέλεσμα ήταν επιτυχές.

Ποιους αφορά για την tooth-in-eye surgery

Οι επιστήμονες τονίζουν πως αυτή η επέμβαση δεν είναι κατάλληλη για ασθενείς με βλάβη του αμφιβληστροειδούς, γλαύκωμα ή ανάπτυξη οδοντικών τόξων (νεότεροι ασθενείς).

Πρόκειται για διαδικασία έσχατης ανάγκης, για ανθρώπους με τύφλωση κερατοειδούς από σοβαρές ουλές, αποτυχημένες προηγούμενες θεραπείες (π.χ. μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς), υγιείς αμφιβληστροειδή και οπτικό νεύρο και καλή στοματική και οδοντική υγεία, για την εξαγωγή δοντιού.