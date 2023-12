Τα μεγάλα ψάρια του Χατζηδάκη και η παροιμία του Κασσελάκη

Όταν ο υπουργός Οικονομικών βρίσκει ένα ακόμη περίεργο επιχείρημα για το φορολογικό νομοσχέδιο και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θυμάται αγγλικά ρητά.

Τα μεγάλα ψάρια

Ένα ακόμη επιχείρημα επιστράτευσε ο Κωστής Χατζηδάκης προκειμένου να πείσει ότι η οριζόντια φορολογία που επιβάλλει στους ελεύθερους επαγγελματίες κινείται προς της σωστή κατεύθυνση.

Έτσι λοιπόν χθες μάθαμε πως τα νέα φορολογικά μέτρα στους ελεύθερους επαγγελματίας συνιστούν προϋπόθεση για να φορολογηθεί το …μεγάλο κεφάλαιο! Όπως μας είπε ο υπουργός Οικονομικών με τις διατάξεις του νομοσχεδίου που ξεκίνησε να συζητείται στην Βουλή «απελευθερώνεται το στελεχιακό δυναμικό της ΑΑΔΕ προκειμένου να ασχοληθεί με τα μεγάλα ψάρια»!

Να υποθέσουμε π.χ πως μετά την ψήφιση του θα αρχίσουν οι επισκέψεις της ΑΑΔΕ στα τραπεζικά ιδρύματα; Εκεί δηλαδή που καταγράφονται τεράστια υπερκέρδη και (σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη) το προφίλ των ιδρυμάτων είναι πλέον ιδιαίτερα θετικό;

Η παροιμία

Ενδιαφέρουσα η αγγλική «παροιμία» που χρησιμοποίησε (μεταφρασμένη) ο Στέφανος Κασσελάκης στην ομιλία που έκανε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπε «κερδίζεις πιο πολλά με το μέλι παρά με το ξύδι» που είναι η απόφαση του «you get more flies with honey than with vinegar».

Το νόημα της φράσης (σύμφωνα τουλάχιστον με όσα αναφέρονται στο διαδίκτυο) είναι το ότι μπορεί κανείς να κερδίσει περισσότερους ανθρώπους στο πλευρό του με την ευγενική πειθώ και την κολακεία παρά με την εχθρική αντιπαράθεση.

Υποθέτουμε πως αυτό το πνεύμα διακατείχε και διακατέχει και τους στενούς συνεργάτες του. Όπως ο Παύλος Πολάκης, ο Γιώργος Τσίπρας και ο Ευάγγελος Αποστολάκης. Αν και τα αποτελέσματα… δεν πολυφαίνονται. Ούτε στις δημοσκοπήσεις, ούτε στις εσωκομματικές εξελίξεις.

Αποστάσεις

Τις αποστάσεις από τον «σκληρό πυρήνα» της ηγετικής ομάδας Κασσελάκη φαίνεται να τηρεί η Όλγα Γεροβασίλη. Σε τηλεοπτική της συνέντευξη αναφέρθηκε στην Πολιτική Γραμματεία της Τετάρτης λέγοντας πως έγινε «σε χαλαρό κλίμα διαλόγου, όπου διατυπώθηκαν προφανώς και αντίθετες απόψεις».

Τονίζοντας μάλιστα πως «ομόφωνη απόφασή μας είναι ότι πολιτικός αντίπαλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν είναι οι πρώην σύντροφοί μας αλλά η πολιτική της Ν.Δ. και η ζοφερή πραγματικότητα που χτίζεται εξαιτίας αυτής». Μάλιστα επισήμανε πως η διάσπαση «αποτελεί αντικειμενικά πλήγμα και ποσοτικά και ποιοτικά». Θέση μάλλον διαφορετική από αυτή που προσπαθεί να εμπεδώσει η ηγετική ομάδα.

Επίσης η αντιπρόεδρος της Βουλής είπε (σχολιάζοντας προφανώς τον όρο «αποστάτες») πως «μπορεί κανείς να λέει τα πράγματα με το όνομά τους και με ακρίβεια αποφεύγοντας τέτοιους χαρακτηρισμούς».

Απροθυμία

Εντύπωση σε πολλούς προκάλεσε χθες σε ημερίδα που διοργάνωσε το Πάντειο Πανεπιστήμιο η …απροθυμία του Νίκου Παναγιωτόπουλου να μιλήσει για την ανάγκη ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας. Ιδίως αν αναλογιστεί κανείς ότι υπήρξε ο προκάτοχος του Νίκου Δένδια στον υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η ημερίδα είχε τίτλο «Προκλήσεις για την ελληνική άμυνα και αποτροπή» και διοργανώθηκε από κοινού με το Hanns Seidel ,της διεύθυνσης δημόσιας διπλωματίας του ΝΑΤΟ και του ιδρύματος Konrad Adenauer στην Λέσχη Αξιωματικών.

Μάλιστα ο πρώην υπουργός Άμυνας σε μία αποστροφή της ομιλίας του μίλησε για «αλχημείες» που απαιτήθηκε να γίνουν ώστε να εξυγιανθούν και να επαναλειτουργήσουν τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά.

Στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση πάντως κινήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, που κλήθηκε επίσης ως ομιλητής στην συζήτηση. Στην παρέμβαση του τόνισε την ανάγκη για ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας για να σταματήσει να είναι η Ελλάδα χώρα-πελάτης